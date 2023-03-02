Волонтер, помогавший в России журналисту "Дождя", сдал его правоохранительным органам

Аркман был задержан, так как у него не было специального пропуска, необходимого для въезда в приграничную зону Белгородской области.

О том, что у журналиста нет пропуска, правоохранительным органам сообщил волонтер, который ему и помогал.

По информации "Дождя", волонтера зовут Евгений Бакало. Он привез оператора к границе и вышел из машины, чтобы поговорить со своими знакомыми.

Мужчина рассказал им, что везет представителя "вражеского СМИ" и заранее договорился с полицией, что его автомобиль будет остановлен.

"У меня тут журналист с вражеского СМИ. Петухи репортаж делают. Я буду его сдавать. Надо, чтобы его там покошмарили", - пересказал журналист слова Бакало. Аркман услышал разговор, так как на волонтере был включенный микрофон.

Полиция доставила журналиста и волонтера на пограничный пункт. Водителя позднее освободили, а у оператора "Дождя" потребовали удалить весь отснятый материал. Спустя несколько часов его также отпустили.

Напомним, телеканал "Дождь" был заблокирован в России после начала полномасштабной войны в Украине.