Протесты и беспорядки в Греции после катастрофы на железной дороге

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, о чем они неоднократно предупреждали на протяжении многих лет.

Протестующие собрались у офиса компании Hellenic Train в Афинах Фото: Getty Images

Работники железных дорог планируют провести в четверг забастовку. По их мнению, официальные власти не уделяют должного внимания железным дорогам.

"Боль переросла в гнев за десятки погибших и раненых коллег и сограждан, - говорится в заявлении профсоюза работников. - Неуважение, проявляемое на протяжении многих лет правительствами к греческим железным дорогам, привело к трагическому результату".

Министр транспорта Костас Караманлис подал в отставку в связи с катастрофой, заявив, что возьмет на себя ответственность за "давние неудачи" властей в исправлении железнодорожной системы, которая, по его словам, не соответствует 21 веку.

Однако протестующие не верят властям: возле больницы, куда были доставлены тела жертв железнодорожной катастрофы, появился плакат, утверждающий, что любые системные недостатки, обнаруженные в ходе ведущегося официального расследования, будут скрыты.

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В среду в Ларисе собрались люди, чтобы почтить память погибших. Некоторые из них считают, что катастрофа была лишь вопросом времени.

"У железнодорожной сети полно проблем, персонал не справляется, ему мало платят", - сказал агентству AFP Никос Савва, студент-медик с Кипра. По его словам, арестованный начальник станции не должен отвечать за проблему всей системы.

В Афинах у офиса компании Hellenic Train также прошла акция протеста. Позже в том же районе произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали в них камни и жгли костры на улицах.

Фото: BBC

На месте самого смертоносного в истории страны крушения поезда всю ночь работали спасатели.

В близлежащую больницу приезжали родственники пассажиров, чтобы сдать образцы ДНК для опознания пропавших.

Этот процесс становится все более сложным по мере того, как спасатели расчищают обломки передних вагонов, принявших на себя лобовое столкновение.

Представитель пожарной бригады Вассилис Вартакогианнис сказал, что температура внутри первого вагона достигла 1300 градусов Цельсия, что сильно затрудняет идентификацию его пассажиров.