Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович (Milla Jovovich) 1 марта разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена вместе со своим нынешним мужем, британским режиссером Полом Андерсоном.
Милла Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Снимок был сделан за шесть лет до их свадьбы в 2003 году:
"Я и мой муж, когда мы сами были детьми! Трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет! Это невероятно, когда в моей жизни уже столько лет есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились".
Напомним, Пол Андерсон - третий муж Миллы Йовович. Они поженились в августе 2009 года. Пара воспитывает троих дочерей: Эвер Габо (2007), Дашиэл (2015) и Оушен (2020).
Первый брак Йовович продлился всего два месяца. На момент регистрации отношений ей было 16 лет, а ее партнеру - американскому актеру Шону Эндрюсу - 21 год.
Вторым мужем актрисы стал французский режиссер Люк Бессон. Они расстались в 1999 году после двух лет брака.
Милла Йовович эмоционально высказалась в соцсетях 25 февраля 2022 года, на следующий день после того, как Владимир Путин совершил военное вторжение на территорию Украины.
"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся жизнь лежит в обугленных обломках", - написала актриса.
Она поделилась с подписчиками информацией о благотворительных акциях и других способах помочь людям Украины.
Милла Йовович вспомнила войну на родине ее отца - в бывшей Югославии и то, что он рассказывал своей семье о травмах и терроре, которые пережил.
"Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами", - добавила актриса.
Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м она вместе с родителями переехала в Лондон, а затем - в США. Мама Миллы - Галина Логинова - выросла в Украине, а отец - Богдан Йовович - в Черногории.
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