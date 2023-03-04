Милла Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад

Снимок был сделан за шесть лет до их свадьбы в 2003 году:

"Я и мой муж, когда мы сами были детьми! Трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет! Это невероятно, когда в моей жизни уже столько лет есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились".

Напомним, Пол Андерсон - третий муж Миллы Йовович. Они поженились в августе 2009 года. Пара воспитывает троих дочерей: Эвер Габо (2007), Дашиэл (2015) и Оушен (2020).

Первый брак Йовович продлился всего два месяца. На момент регистрации отношений ей было 16 лет, а ее партнеру - американскому актеру Шону Эндрюсу - 21 год.

Вторым мужем актрисы стал французский режиссер Люк Бессон. Они расстались в 1999 году после двух лет брака.