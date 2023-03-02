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СМИ: украинские беженцы хлынули в Финляндию

rus.postimees.ee
СМИ: украинские беженцы хлынули в Финляндию
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Украинские беженцы в Польше в марте 2022 года.
Украинские беженцы в Польше в марте 2022 года. Фото: Adam Gray/SWNS

Каждую неделю от четырехсот до пятисот человек, покинувших Украину, подают заявление на временное убежище в Финляндии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Как сообщает министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен, по разным оценкам, из Украины в Финляндию в этом году может приехать от 20 до 30 тысяч новых беженцев.

На количество влияет то, как будут развиваться боевые действия.

Сейчас в системе по приему беженцев зарегистрировано более 39 тысяч украинцев.

Некоторые из тех, кто бежал от войны, переехали из Финляндии в другие страны или вернулись в Украину.

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