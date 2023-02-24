Прошел ровно год с того момента, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, а миллионы украинцев вынуждены были бежать из своих домов. В новостях то и дело мелькают заметки про украинских беженцев в Латвии, как они обустраиваются, с какими трудностями сталкиваются.
Инфографика ⟩ Украинские беженцы в Латвии в цифрах
Чтобы объективно понять, насколько сильно беженцы повлияли на общественную жизнь и экономику Латвии, RUS TVNET обобщил цифры.
По данным ООН, почти восемь миллионов человек покинули Украину с тех пор, как Россия начала против нее полномасштабную войну год назад. Об этом заявил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Львиную долю вынужденных переселенцев приняли у себя Германия и Польша, но кое-кто из беженцев приехал и в Латвию, где у многих есть родственные и дружественные связи.
Сколько украинских беженцев прошло через Латвию за год войны?
Точную цифру назвать невозможно, так как мирные жители Украины могут въезжать в Латвию без визы, по предъявлению биометрического паспорта. При въезде в Латвию не нужно указывать, въезжают ли они как беженцы, транзитом и т. д. Министерство внутренних дел обращает внимание, что беженцы могут въезжать в Латвию, пересекая внутренние границы ЕС, а на них нет пограничного контроля, поэтому неизвестно, сколько украинских беженцев пересекло, например, латвийско-литовскую или латвийско-эстонскую границу.
При этом Государственная пограничная служба утверждает, что в прошлом году после вторжения России в Украину 223 277 граждан Украины въехали в Латвию через внешнюю границу.
Сколько всего украинских беженцев в Латвии?
Тут данные немного разнятся. Центральное статистическое управление указывает, что на 1 января 39,8 тыс. граждан Украины, покинувших страну в связи с боевыми действиями, зарегистрировали свое место жительства в Латвии.
В свою очередь Комиссия по гражданской обороне (CAK), на которую ссылается Министерство внутренних дел, говорит о том, что на 13 февраля, за год войны, в CAK обратились за помощью 35 322 человека. А помощь с жильем потребовалась 11 433 украинцам.
При этом МВД констатировало, что 39 348 жителей Украины получили вид на жительство с правом на трудоустройство, но имеют право на выезд в другую страну ЕС, которым некоторые и воспользовались.
29% зарегистрированных в Латвии беженцев составляют несовершеннолетние, 24% - мужчины, 47% - женщины.
Вывод: Можно уверенно сказать, что подавляющее число беженцев использовало Латвию как транзитную страну для дальнейшего пути в другие страны ЕС.
Что происходит в детских садах и школах?
По данным Министерства образования, на 9 января 2023 года количество украинских детей в системе образования Латвии составило 4325. Из них в детских садах 1484 ребенка, а в школах - 2841. Следует отметить, что в апреле прошлого года в латвийских школах и детсадах учились 3789 детей украинских военных беженцев.
Но много это или мало? Статистика указывает, что в 2021 году в Латвии в детских садах и общеобразовательных школах обучался 306 581 ребенок. То есть доля детей украинских беженцев в школах и садиках составила 1,41% от всех детей.
Вывод: Вероятно, процент детей беженцев может быть немного выше в столице и крупных городах, но даже в этом случае он очень мал и украинские дети не могут занять места латвийских вне очереди.
RUS TVNET уже подробно освещал вопрос о том, как и за чей счет маленькие украинцы попадают в детские сады в Риге.
Что касается небольшого роста числа украинских детей в школах в течение года, то, очевидно, он обусловлен как тем, что за это время в Латвию приехало больше беженцев, так и тем, что за лето переселенцы сделали свой выбор и те, кто решил остаться, начали обустраивать свой быт и жизнь.
Что происходит на рынке труда?
И снова тоже разные учреждения дают разные цифры. Так, директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне в интервью программе LTV Rīta Panorāma заявила, что на рынок труда Латвии вышло более 10 000 гражданских лиц из Украины.
Так, она заявила, что более 10 000 украинцев получили единовременную помощь для выхода на работу (беженцам выплачивают по 500 евро при устройстве на работу).
"Это показывает, что более 10 000 украинских гражданских лиц находятся на латвийском рынке труда и работают в Латвии", - сказала Симсоне.
При этом, по ее словам, на конец января чуть более 4000 украинских граждан числятся безработными в NVA.
Конечно, не все беженцы смогли продолжить работать после получения единовременной помощи - кто-то вернулся в Украину или переехал в другие страны, кто-то не смог удержаться на рабочем месте во время испытательного срока.
Поэтому Служба государственных доходов (VID) дает другие цифры. По их данным, на начало декабря в Латвии было трудоустроено 7311 граждан Украины.
Отрасли, где занято наибольшее количество граждан Украины
В сфере общественного питания было занято 493 человека, в строительстве и розничной торговле - 326 и 318 граждан Украины соответственно. 283 гражданина Украины работают в сфере общего государственного обслуживания, 263 - в сфере размещения и гостиниц, 205 - в больницах, 180 - в автомобильных грузовых перевозках, 118 - в сфере обработки и администрирования данных, 117 - в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, еще 112 граждан Украины оказывают другие услуги общественного питания.
Топ профессий для граждан Украины в Латвии
Самая популярная профессия - это подсобный рабочий, в этом качестве трудятся 555 граждан Украины. 372 гражданина Украины работают уборщиками, 243 - дорожными рабочими, 221 трудоустроен по профессии "повар", 209 человек работают продавцами в розничных магазинах, 199 - работниками кухни, 153 - строителями, 135 - водителями грузовиков, 125 - горничными в гостиницах и 102 - официантами.
Отдельно можно выделить граждан Украины, которые зарегистрировалась в качестве самозанятых лиц - таких набралось 292 человека.
Вывод: Центральное статистические управление говорит, что в Латвии трудоустроено 877 100 человек (на 2021 год). Таким образом, доля работающих беженцев составляет 0,833%, что ничтожно мало для того, чтобы коренным образом повлиять на рынок труда Латвии.
Посмотрите большой разбор RUS TVNET о том, как влияет присутствие беженцев на рынок труда в Латвии.
Пожертвования
Поддержку украинским беженцам оказывают тысячи людей, бизнес и правительство Латвии. Подсчитать общий вклад будет очень трудно, поэтому ограничимся несколькими, но очень показательными цифрами.
896 701 евро пожертвований собрано для украинских детей в Латвии в рамках ежегодного благотворительного марафона общественных СМИ Dod pieci! ("Дай пять!"). Деньги будут направлены на поддержку украинских детей в Латвии - образование, здравоохранение и социальную помощь.
К октябрю 2022 года правительство Латвии пожертвовало Украине 314 000 000 евро, что на тот момент составило 0,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). Причем из этой суммы 298 млн евро Латвия пожертвовала Украине именно для военных нужд, что на тот момент являлось восьмым лучшим показателем в мире.
А к концу февраля помощь Латвии Украине превысила 1% от ВВП и выросла до 380 млн евро.
Кроме того, портал Ziedot.lv активно помогает в сборе средств. Так, с момента вторжения России в Украину жители и предприятия Латвии пожертвовали 38 млн евро для поддержки Украины.
Как сообщает руководитель по коммуникациям благотворительного фонда Ziedot.lv Илзе Ошане, большая часть помощи - 21 млн евро - была направлена на поддержку защитников Украины и использована на оборонные цели. На гуманитарную и медицинскую помощь Украине направлено 14,6 млн евро из пожертвований. Для поддержки военных беженцев из Украины общество пожертвовало 2,4 млн евро на оказание социальной, медицинской, продовольственной и психоэмоциональной помощи.
Всего на сайте Ziedot.lv пожертвовали 331 336 жителей, 2068 предприятий и 15 самоуправлений.
Сейчас на портале Ziedot.lv в категории "Украина" активны 16 компаний, которые собирают пожертвования. Можно найти ту цель, что ближе вам, и помочь Украине выстоять.
Что будет в 2023 году? Прогноз правительства
Кабинет министров утвердил план поддержки украинских беженцев на 2023 год. Согласно плану, в 2023 году на поддержку военных беженцев из Украины будет выделено 214 073 012 евро. Причем 204 млн евро будет выделено из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи, а 1,26 млн евро поступит из выделенного бюджета. Также в зарубежных финансовых инструментах планируется найти 9,7 млн евро.
По прогнозу государства, в 2023 году в Латвию могут прибыть еще 40 000 украинских беженцев.
Меры поддержки разбиты на 11 разделов. Беженцам предоставляется право на пребывание в Латвии, первичная помощь, право на трудоустройство, финансовая поддержка, право на образование, а также обеспечение личных и имущественных прав и интересов несопровождаемых несовершеннолетних беженцев, въезжающих в Латвию.
В МВД подчеркнули, что размер возможной помощи гражданам Украины на одного человека основан на принципе, согласно которому объем услуг или поддержки, оказываемых беженцам, не превышает объем помощи, доступный жителям Латвии.
Но жизнь беженцев в Латвии состоит не только из работы и учебы детей. Приведем еще несколько цифр, которые помогут понять, как граждане Украины провели этот год в Латвии:
- В прошлом году в Риге родились 66 детей украинских беженцев;
- Более 16 000 украинцев воспользовались возможностью бесплатно посетить Рижский национальный зоосад;
- В Rīgas satiksme устроились работать более 30 украинских беженцев.
Что происходит у соседей?
В конце ноября Eurostat опубликовал данные, согласно которым соотношение количества граждан Украины, получивших временную защиту, к населению страны ЕС было самым высоким в Эстонии (1,8 на 1000 жителей), Польше (1,4 на 1000 жителей), Литве, Латвии и Ирландии (1,0 на 1000 жителей).
Также с 24 февраля больше всего украинцев получили временную защиту в Польше - 1,4 млн, Германии - 813 725, Испании - 145 825, Болгарии - 134 790.
В Польше министр семьи и социальной политики Марлена Малонг сообщила, что с начала российской агрессии на упрощенных условиях было трудоустроено около 900 тысяч военных мигрантов из Украины.
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