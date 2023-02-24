Инфографика ⟩ Украинские беженцы в Латвии в цифрах

При этом Государственная пограничная служба утверждает, что в прошлом году после вторжения России в Украину 223 277 граждан Украины въехали в Латвию через внешнюю границу.

Сколько всего украинских беженцев в Латвии?

Тут данные немного разнятся. Центральное статистическое управление указывает, что на 1 января 39,8 тыс. граждан Украины, покинувших страну в связи с боевыми действиями, зарегистрировали свое место жительства в Латвии.

В свою очередь Комиссия по гражданской обороне (CAK), на которую ссылается Министерство внутренних дел, говорит о том, что на 13 февраля, за год войны, в CAK обратились за помощью 35 322 человека. А помощь с жильем потребовалась 11 433 украинцам.

При этом МВД констатировало, что 39 348 жителей Украины получили вид на жительство с правом на трудоустройство, но имеют право на выезд в другую страну ЕС, которым некоторые и воспользовались.

29% зарегистрированных в Латвии беженцев составляют несовершеннолетние, 24% - мужчины, 47% - женщины.

Вывод: Можно уверенно сказать, что подавляющее число беженцев использовало Латвию как транзитную страну для дальнейшего пути в другие страны ЕС.

Что происходит в детских садах и школах?

По данным Министерства образования, на 9 января 2023 года количество украинских детей в системе образования Латвии составило 4325. Из них в детских садах 1484 ребенка, а в школах - 2841. Следует отметить, что в апреле прошлого года в латвийских школах и детсадах учились 3789 детей украинских военных беженцев.