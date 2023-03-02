Министр: здоровье жителей так же важно, как и HIMARS

Бехмане считает, что правительство также должно быть заинтересовано в сотрудничестве, в том числе с продавцами технологий, медицинскими работниками, ассоциациями и др. Она указала, что создание устойчивой системы - это движение в сторону профилактики, оценки рисков для пациентов, ранней диагностики и начала лечения, а также к установке реального приоритета первичной и амбулаторной помощи. Доступность данных также имеет важное значение.

Кроме того, по оценке Бехмане, важно перейти к основанному на фактических данных инструменту управления системой, в связи с финансированием здравоохранения, управлением, рабочей силой, технологиями. Она признала, что политические документы в Латвии хорошо написаны, однако ни один из существующих планов в области здравоохранения не реализован полностью, потому что не были выбраны правильные инструменты для достижения поставленных приоритетов.

Член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Валтс Аболс добавил, что слишком мало было вложено в единое стратегическое видение. В Латвии написано и разработано много планов по различным заболеваниям, но они не были реализованы, потому что не поступило необходимое финансирование. По его мнению, важную роль играет и коммуникация, нуждающаяся в усовершенствовании.

"Важен диалог, в котором мы готовы слушать, а не только высказывать свои мысли. Это требует тщательной работы и сотрудничества. Мы не защищаем наших врачей, чтобы они оставались здесь, а не уезжали за границу, но это необходимо делать. Часто самое важное остается несделанным", - признал Аболс.

Каждая минута врача стоит дорого, поэтому технологии и цифровизация должны помогать врачам, а политики и руководители больниц должны помогать планировать ресурсы, убеждена Меньгельсоне.

В свою очередь, председатель правления Клинического университета им. Паула Страдиньша Риналдс Муциньш выразился, что, вероятно, можно договориться о том, чтобы государственные расходы не были сокращены, а деньги, которые в настоящее время инвестируются в компенсацию энергоресурсов, были бы вложены в здравоохранение. Он допускает, что, возможно, тогда и кризисы будут преодолены, но для этого нужны лобби, умение убедить друг друга и получить союзников.