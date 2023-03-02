Страна должна обеспечить понимание того, что охрана здоровья так же важна, как и ракетная система HIMARS, потому что больные люди не смогут защитить свою страну, заявила в четверг в ходе дискуссии "Кризис в секторе здравоохранения: уроки и возможности" министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.
Министр: здоровье жителей так же важно, как и HIMARS
Она подчеркнула, что необходимы изменения культуры поведения, в том числе отношения к пациентам, врачам, потому что в настоящее время отношения между врачом и пациентом, врачом и медсестрой или медсестрой и помощником медсестры часто являются болевой точкой, которая вызывает больше проблем, чем отсутствие денег. Министр также добавила, что с момента вступления в должность она наблюдает случаи, когда система здравоохранения ведет себя высокомерно и когда пациент не является ценностью. По ее оценке, изменение культуры и отношения - это то, что государство может решить за короткий период времени.
Менгельсоне также подчеркнула, что прежде чем что-то внедрять или улучшать, следует сначала понять, удобно ли это и имеет ли смысл, приведя в качестве примера пресловутое электронное здравоохранение. Если бы его вводили, предварительно поинтересовавшись мнением врачей о том, удобна ли система, помогает ли она в быту, улучшает ли работу и позволяет ли уделять больным больше времени, то она не вызвала бы столько проблем, сколько вызывает сейчас.
Ведущий научный сотрудник Института общественного здоровья Рижского университета им. Страдиньша (РУС) Дайга Бехмане заявила, что нынешняя ситуация в Латвии является кризисной, поскольку существует реальная угроза работе как учреждений здравоохранения, так и других систем, в результате чего руководители больниц не знают, как поступать. По ее оценке, Латвия в настоящее время больше не в состоянии обеспечить основную задачу системы здравоохранения - всеобщую охрану здоровья населения, основанную на солидарности и справедливости. Это приводит к очередям, недоступности услуг вторичной помощи, а также недоступности услуг, оплачиваемых государством.
Бехмане считает, что правительство также должно быть заинтересовано в сотрудничестве, в том числе с продавцами технологий, медицинскими работниками, ассоциациями и др. Она указала, что создание устойчивой системы - это движение в сторону профилактики, оценки рисков для пациентов, ранней диагностики и начала лечения, а также к установке реального приоритета первичной и амбулаторной помощи. Доступность данных также имеет важное значение.
Кроме того, по оценке Бехмане, важно перейти к основанному на фактических данных инструменту управления системой, в связи с финансированием здравоохранения, управлением, рабочей силой, технологиями. Она признала, что политические документы в Латвии хорошо написаны, однако ни один из существующих планов в области здравоохранения не реализован полностью, потому что не были выбраны правильные инструменты для достижения поставленных приоритетов.
Член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Валтс Аболс добавил, что слишком мало было вложено в единое стратегическое видение. В Латвии написано и разработано много планов по различным заболеваниям, но они не были реализованы, потому что не поступило необходимое финансирование. По его мнению, важную роль играет и коммуникация, нуждающаяся в усовершенствовании.
"Важен диалог, в котором мы готовы слушать, а не только высказывать свои мысли. Это требует тщательной работы и сотрудничества. Мы не защищаем наших врачей, чтобы они оставались здесь, а не уезжали за границу, но это необходимо делать. Часто самое важное остается несделанным", - признал Аболс.
Каждая минута врача стоит дорого, поэтому технологии и цифровизация должны помогать врачам, а политики и руководители больниц должны помогать планировать ресурсы, убеждена Меньгельсоне.
В свою очередь, председатель правления Клинического университета им. Паула Страдиньша Риналдс Муциньш выразился, что, вероятно, можно договориться о том, чтобы государственные расходы не были сокращены, а деньги, которые в настоящее время инвестируются в компенсацию энергоресурсов, были бы вложены в здравоохранение. Он допускает, что, возможно, тогда и кризисы будут преодолены, но для этого нужны лобби, умение убедить друг друга и получить союзников.
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