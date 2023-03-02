В четверг, 2 марта, все правление Latvijas valsts meži (LVM) подало в отставку, сообщает Латвийское телевидение.
Все правление Latvijas valsts meži уходит в отставку
В настоящее время все члены совета, в том числе его председатель Эдмунд Бельскис, подали заявления об отставке.
RUS TVNET уже сообщал, что первым подал заявление об отставке член совета Каспар Озолиньш. Это произошло около двух недель назад. В своем публичном заявлении об отставке Озолиньш объяснил, что дальнейшее выполнение им обязанностей независимого члена совета невозможно.
В первой половине этой недели прошение об отставке подали также Айвар Тауриньш и Ринальд Муциньш, а в четверг, 2 марта, заявление об отставке подал и председатель совета Эдмунд Бельскис. Хотя еще в среду, 1 марта, он был полон уверенности в том, что продолжит свою работу, сообщает Panorāma.
Ожидается, что вскоре акционер LVM примет решение о назначении временного совета.
Уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству земледелия оценить отчет аудиторской компании KPMG Baltics о соответствии процесса отбора членов совета и правления VAS Latvijas valsts meži (LVM) принципам надлежащего корпоративного управления и принять решение о соответствующих действиях.
В аудиторском заключении констатировано, что в процессе отбора членов правления и совета Latvijas valsts meži имели место отклонения от принципов, разработанных Межведомственным координационным центром (МКЦ), и действия, которые повлияли на результаты конкурсов.
МКЦ на основании упомянутого отчета усовершенствует правила отбора членов правления и совета компаний с государственным капиталом.
В то же время председатель правления LVM Эдмунд Бельскис выразил LЕТА удовлетворение тем, что, согласно заключению аудиторов, процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным и соответствовал нормативным требованиям.
С другой стороны, что касается принципов МКЦ, которые носят рекомендательный характер, совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание, чтобы при каждом процессе отбора - как в LVM, так и в других компаниях - эти принципы применялись аналогичным образом, без разночтений.
Оборот LVM в прошлом году, по предварительным данным, достиг 566,577 млн евро, что на 39,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании до налогообложения увеличилась вдвое - до 258,485 млн евро, согласно неаудированным финансовым показателям LVM за 2022 год.
Единственным владельцем LVM является государство, а акционером - Министерство земледелия. Оборот компании в 2021 году составил 405,291 млн евро, а прибыль достигла 111,53 млн евро.
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