Все правление Latvijas valsts meži уходит в отставку

МКЦ на основании упомянутого отчета усовершенствует правила отбора членов правления и совета компаний с государственным капиталом.

В то же время председатель правления LVM Эдмунд Бельскис выразил LЕТА удовлетворение тем, что, согласно заключению аудиторов, процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным и соответствовал нормативным требованиям.

С другой стороны, что касается принципов МКЦ, которые носят рекомендательный характер, совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание, чтобы при каждом процессе отбора - как в LVM, так и в других компаниях - эти принципы применялись аналогичным образом, без разночтений.

Оборот LVM в прошлом году, по предварительным данным, достиг 566,577 млн ​​евро, что на 39,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании до налогообложения увеличилась вдвое - до 258,485 млн евро, согласно неаудированным финансовым показателям LVM за 2022 год.

Единственным владельцем LVM является государство, а акционером - Министерство земледелия. Оборот компании в 2021 году составил 405,291 млн евро, а прибыль достигла 111,53 млн евро.