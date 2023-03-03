Госдума после просьбы Пригожина защитила бойцов ЧВК. За разглашение преступлений бывших заключенных можно будет оказаться в колонии

Как заранее предвидеть, что обижаешь добровольца"?

Формально суд должен установить умысел в деле о "дискредитации", потому что статья УК сформулирована как "публичные действия, направленные на дискредитацию". То есть обязательный признак - действия должны быть на это направлены.

Проверить, что человек служил в формально несуществующей ЧВК "Вагнер" нельзя, заранее предвидеть уголовные последствия распространения сведений о таких людях тоже невозможно. Но если в сообщении подчеркивается, что что "по таким-то сведениям, он, скорее всего, воевал в составе ЧВК", этого будет достаточно, чтобы считать дискредитацию умышленной.

Фактически практика по таким делам может оказаться "рулеткой", подтверждает Марков: "Для этого и вносят поправки, чтобы максимально расширить возможность возбуждать дела за не понравившиеся высказывания".

По той же статье осуждают людей, которые выходят с пустыми плакатами на площадь или с фразой "нет войне", напоминает он. По его мнению, и в делах о дискредитации добровольцев "формальный, правильный и доктринальный подход работать не будет".

"Впрочем, хотя фактически риски чуть увеличиваются, потому что расширяется круг запретных тем, в реальности я не думаю, что что-то сильно изменится по сравнению с тем, что есть сейчас", - заключает юрист.

А Пригожина по новым поправкам тоже нельзя дискредитировать?