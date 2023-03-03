Фото ⟩ В Рижском городском канале констатированы нефтепродукты

VVD в сотрудничестве со специалистами департамента жилья и окружающей среды Рижской думы изучает источники и обстоятельства возникновения загрязнения.

Предполагается, что загрязнение воды произошло от выхода близлежащей системы ливневой канализации и связано с какой-то аварией на проезжей части, где произошла утечка нефтепродуктов, которые вместе с талыми водами были смыты в канал.

Сбор нефтепродуктов относительно прост - с учетом того, что пятно локализовано в верхнем слое воды, используются абсорбирующие боны.

Как сообщалось, в четверг, 2 марта, в Рижском городском канале на площади приблизительно 600 квадратных метров было обнаружено вещество неизвестного происхождения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Примерно в 17:00 спасатели выехали на бульвар Кронвалда в Риге, где на площади приблизительно 600 квадратных метров было заметно вещество неизвестного происхождения.

Сотрудники VUGD установили 45-метровые ограждающие и 35-метровые абсорбирующие боны.