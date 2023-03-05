"У сына по латышскому - 7". Антон Долин о доме, который там, где семья

Он сейчас много путешествует, но всегда возвращается в Ригу. Его семья сейчас проживает в Латвии, а 13-летний сын уже более полугода ходит в местную школу.

Антон Долин затрудняется ответить, школа ли это для нацменьшинств или латышская, но четко знает одно - все учебные материалы у сына на латышском языке, в котором он уже "делает успехи".

"Я погружен мало, он уже очень зрелый. Мы обсуждали этот вопрос, предлагали ему вернуться - исходя из, может быть, ложной предпосылки, что ребенку ничего не сделают и не обидят - вернуться, пожить в Москве с бабушкой, походить в свою школу, куда он ходил предыдущие годы.

Он сказал: "Раз новая жизнь, я хочу учиться в Риге, в Латвии". Я говорю: "Ты понимаешь, тебе надо будет как минимум учить язык, который ты не знаешь?". Он говорит: "Да, давай скорее найдем преподавателя". Нашли преподавателя, он начал учить. У него в полугодии по 10-балльной системе по-латышскому - семь".