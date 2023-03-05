"Дом - там, где близкие, это отчетливо, близкие здесь. Поэтому дом сейчас в Риге. Но ощущения какой-то стабильности, укорененности нет даже близко ни психологически, ни, если так можно сказать, юридически", - в эфире "Кто вам платит?" сказал российский кинокритик Антон Долин.
"У сына по латышскому - 7". Антон Долин о доме, который там, где семья
Он сейчас много путешествует, но всегда возвращается в Ригу. Его семья сейчас проживает в Латвии, а 13-летний сын уже более полугода ходит в местную школу.
Антон Долин затрудняется ответить, школа ли это для нацменьшинств или латышская, но четко знает одно - все учебные материалы у сына на латышском языке, в котором он уже "делает успехи".
"Я погружен мало, он уже очень зрелый. Мы обсуждали этот вопрос, предлагали ему вернуться - исходя из, может быть, ложной предпосылки, что ребенку ничего не сделают и не обидят - вернуться, пожить в Москве с бабушкой, походить в свою школу, куда он ходил предыдущие годы.
Он сказал: "Раз новая жизнь, я хочу учиться в Риге, в Латвии". Я говорю: "Ты понимаешь, тебе надо будет как минимум учить язык, который ты не знаешь?". Он говорит: "Да, давай скорее найдем преподавателя". Нашли преподавателя, он начал учить. У него в полугодии по 10-балльной системе по-латышскому - семь".
По словам Антона Долина, его сын в кафе и магазинах изъясняется по-латышски, с некоторыми новыми друзьями тоже говорит на латышском языке, хотя и русская речь в общении безусловно присутствует.
Изучать латышский язык было личным выбором подростка: "Это не какой-то прессинг со стороны родителей, мы не заставляем, это абсолютно его желание. И я считаю, что в 13 лет человек уже абсолютно способен делать выбор осознанно и следовать ему".
Сам кинокритик пока государственный язык Латвии не освоил, говорит, что технически не было такой возможности - очень много разъездов.
"Хотя я должен сказать, что все равно в Риге ты можешь говорить по-русски без особых проблем. Может быть, сейчас этично, как я стараюсь, спросить сначала, можно ли говорить по-русски или спросить - русский или английский... Для многих молодых ребят не по каким-то идеологическим причинам английский удобнее. (...)
Кстати говоря, сын меня порицает за то, что я латышский не учу, но я его пока что еще не учу, потому что я здесь не провожу достаточно много времени подряд для того, чтобы в это погрузиться. То есть по техническим причинам. Вообще-то, собираюсь".
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