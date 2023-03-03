"Как подготовка к войне": школьники не хотят добровольно записываться на СГО

По ответам молодых людей на некоторые вопросы также можно сделать вывод, что многое осталось непонятым или неизвестно. "То, что ее [службу] теперь повсеместно рекламируют, наверное, уже не актуально, потому что люди уже ранее решили, чем будут заниматься после 12-го класса", - говорит Беате. Молодые люди в унисон высказывают опасения, что это будет обязательная служба и именно от этого пропадает желание идти туда.

"Люди напуганы, потому что война [в Украине] идет рядом с Латвией. Напуганы в том числе тем, что тема [СГО] была поднята в Латвии сразу после начала войны", - говорит молодежь. Масла в огонь подливает и тот неприятный опыт, с которым в настоящее время сталкиваются проживающие в России родственники и друзья. Родственники одной школьницы в России скрываются от мобилизации, а друг еще одной получил повестку несмотря на проблемы со здоровьем.