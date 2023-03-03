"Это все равно как строить свой собственный карточный домик, когда кто-то дает вам карты, которые некуда вставить", - так описывает службу государственной обороны Полина, с которой Diena пообщалась при посещении Салдусской средней школы для обсуждения СГО с учениками 11-го и 12-го класса.
"Как подготовка к войне": школьники не хотят добровольно записываться на СГО
Молодежь слышала о СГО - кто больше, кто меньше. Но в целом служба у них ассоциируется с реальной подготовкой к войне. Добровольно записаться на нее никто не собирается. Если придется служить в обязательном порядке, ничего другого не останется, но на вопрос, не уедут ли молодые люди за границу, чтобы избежать обязательной службы, школьники без колебаний подтверждают: да, конечно.
В настоящее время законопроект СГО находится на рассмотрении в Сейме перед окончательным чтением. Депутатам предстоит принять несколько решений - не только о призыве женщин, но и о гражданах Латвии, находящихся за границей. В отношении последнего Министерство обороны изменило свою первоначальную позицию и предлагает с 2028 года призывать молодых людей из диаспоры, у которых задекларировано место жительства в Латвии.
Однако для женщин служба, скорее всего, останется добровольной. Всего за несколько дней до визита издания в Салдусскую среднюю школу там гостил представитель вооруженных сил, который рассказал молодежи о СГО. Аналогичная лекция прошла и осенью. Школьница Беате сомневается, что эти лекции кого-то заинтересовали.
По ответам молодых людей на некоторые вопросы также можно сделать вывод, что многое осталось непонятым или неизвестно. "То, что ее [службу] теперь повсеместно рекламируют, наверное, уже не актуально, потому что люди уже ранее решили, чем будут заниматься после 12-го класса", - говорит Беате. Молодые люди в унисон высказывают опасения, что это будет обязательная служба и именно от этого пропадает желание идти туда.
"Люди напуганы, потому что война [в Украине] идет рядом с Латвией. Напуганы в том числе тем, что тема [СГО] была поднята в Латвии сразу после начала войны", - говорит молодежь. Масла в огонь подливает и тот неприятный опыт, с которым в настоящее время сталкиваются проживающие в России родственники и друзья. Родственники одной школьницы в России скрываются от мобилизации, а друг еще одной получил повестку несмотря на проблемы со здоровьем.
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