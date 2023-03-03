На Латвию движется снежная буря: синоптики готовятся объявить оранжевое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в выходные дни по всей стране ожидаются снегопады и сильные порывы ветра. Для большей части страны будет объявлено желтое предупреждение о сильном ветре, на морском побережье порывы будут очень сильными, соответствующими предупреждению оранжевого уровня.

В связи с ожидаемым сильным снегопадом объявлено желтое предупреждение. Высока вероятность того, что местами будет идти очень сильный снег, сопровождающийся метелью, и тогда будет действовать предупреждение оранжевого уровня. Наибольшее количество осадков ожидается в Видземе.

Уже в пятницу над Ботническим заливом сформируется активный циклон, который двинется на юго-восток, его центр в субботу пересечет Эстонию. По мере приближения циклона к Латвии начнет усиливаться ветер и пойдет снег. Как в ночь на субботу, так и днем во многих местах ожидается увеличение снежного покрова на 5-9 сантиметров, местами в центральных и восточных районах снега может выпасть еще больше.