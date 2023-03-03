Ажиотаж на жилье в Лиепае: в конкретный день стоимость превысила 1000 евро за ночь. В чем дело?

На эту проблему обратили внимание пользователи Twitter, где обсуждалось, что в день выступления популярной латвийской группы цены на жильё в Лиепае на сайте Airbnb начинаются от 500 евро за ночь.

На самом деле это ещё не самый дорогой вариант. Пять из семи оставшихся вариантов проживания в этот день в Лиепае стоят больше 700 евро за ночь.

Чуть лучше ситуация выглядит на популярном сайте интернет-бронирования отелей Booking.com, где на момент написания статьи доступны 15 вариантов проживания. Правда, там осталось всего 7 предложений по цене ниже 500 евро за ночь. Одно из этих предложений - отель-тюрьма Кароста.

Если деньги не проблема, то самый роскошный вариант обойдётся в 1120 евро. Это резиденция Liepas в 400 метрах от лиепайского пляжа, и в ней, судя по описанию, могут переночевать до шести человек.

Учитывая оставшееся количество предложений в отелях и апартаментах за четыре с половиной месяца до концерта Prāta Vētra, можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время все эти варианты будут распроданы.

Но тем, кто всё-таки мечтает побывать на концерте, не стоит отчаиваться. Возможно, ночёвка в палатке не такая уж и плохая идея. Тем более что 22 июля - это разгар лета. Главное, чтобы непредсказуемая латвийская погода не подвела.