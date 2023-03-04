Из-за возражений "Объединенного списка" отложено начало реформы школьной сети

Поправки предусматривали пересмотр критериев школ, например, о минимальном количестве детей в классе. По мнению политиков "Объединенного списка", эти поправки ставили под угрозу дальнейшее существование маленьких сельских школ и означали бы угрозу закрытия более трети сельских школ.

По мнению парламентской фракции партии, реформа школьной сети необходима, однако поправки к закону нужно продвигать в обычном порядке через комиссию Сейма по образованию с полноценными дискуссиями в парламенте, а не через пакет бюджетных законов.

Министр образования Анда Чакша признала, что поправки к закону об образовании были включены в бюджетный пакет, чтобы работа над реформой шла быстрее.

"Так, как было, продолжаться не может. Демографическая ситуация изменилась. В регионах число детей и подростков снизилось на 30%, лаже на 40%", - обосновала необходимость поправок министр, указав, что сейчас есть школы, в которых детей меньше, чем общее число учителей и технических работников.

Сейчас критерии и предложения к реформе школьной сети разрабатывает особая рабочая группа в Министерстве образования и науки. Министр подтвердила, что они будут направлены в Сейм в обычном порядке.

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