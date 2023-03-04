Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до 13 человек

Вечером в субботу сообщалось об 11 погибших.

Днем в субботу во время разборов завалов пятиэтажного жилого дома было найдено тело женщины.

Среди убитых - восьмимесячная девочка.

🕯😔The russian missile strike at the residential house in #Zaporizhzhia killed 11 people, including an 8-month-old baby girl and her parents



russia is a terrorist state#RussiaIsATerroristState #GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/lBpaj1VB1P — 🇺🇦My home is Ukraine Fella🌻 (@home_fella) March 4, 2023

Спасатели продолжают работу и демонтируют обрушившиеся конструкции. Коммунальные службы уже вывезли более 850 тонн обломков этого здания.

Вечером в пятницу сообщилось, что в ликвидации последствий ракетного удара принимают участие 110 человек и 21 единица техники, в том числе 76 человек и 13 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что россияне использовали ракету С-300.

В результате обстрела пострадали еще два многоэтажных жилых дома, которые остались без воды и электроснабжения. В зданиях выбиты окна.

Россияне, обстреливая город, разрушили в Запорожье уже девять жилых домов. У властей возникли сложности с размещением жителей пострадавших домов.

Ситуацию осложняет обстоятельство, что Запорожье приняло 200 000 перемещенных лиц, которым некуда идти, так как они ждут, что в ближайшее время их места жительства будут освобождены от захватчиков.