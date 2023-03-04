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Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до 13 человек

rus.tvnet.lv
Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до 13 человек
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Фото: Reuters/ScanPix

Число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Запорожье в ночь на четверг выросло до 13 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Вечером в субботу сообщалось об 11 погибших.

Днем в субботу во время разборов завалов пятиэтажного жилого дома было найдено тело женщины.

Среди убитых - восьмимесячная девочка.

Спасатели продолжают работу и демонтируют обрушившиеся конструкции. Коммунальные службы уже вывезли более 850 тонн обломков этого здания.

Вечером в пятницу сообщилось, что в ликвидации последствий ракетного удара принимают участие 110 человек и 21 единица техники, в том числе 76 человек и 13 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что россияне использовали ракету С-300.

В результате обстрела пострадали еще два многоэтажных жилых дома, которые остались без воды и электроснабжения. В зданиях выбиты окна.

Россияне, обстреливая город, разрушили в Запорожье уже девять жилых домов. У властей возникли сложности с размещением жителей пострадавших домов.

Ситуацию осложняет обстоятельство, что Запорожье приняло 200 000 перемещенных лиц, которым некуда идти, так как они ждут, что в ближайшее время их места жительства будут освобождены от захватчиков.

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