Том Сайзмор, сыгравший в фильме "Спасти рядового Райана", умер после разрыва аневризмы

Актеры Том Сайзмор, Том Хэнкс, режиссер Стивен Спилберг и актер Эдвард Бернс (слева направо) на презентации фильма "Спасти рядового Райана" Фото: Getty Images

За роль мафиози в телефильме "Защита свидетелей" 1999 года Сайзмор был номинирован на премию "Золотой глобус".

За славой и деньгами последовала зависимость от наркотиков. В автобиографии актер рассказывал о своем пристрастии к героину и метамфетамину.

По словам Сайзмора, Роберт Де Ниро заставил его лечь в реабилитационную клинику в 1995 году, пригрозив, что иначе сделает так, чтобы актера арестовали за хранение героина.

Во время съемок картины "Спасти рядового Райна" Спилберг, по слухам, угрожал уволить актера при первых признаках употребления наркотиков и переснять фильм без него.

Сайзмор и Брэд Питт на премьере фильма "Вавилон" Фото: Getty Images

У актера были и другие проблемы с законом. В 1997 году он был арестован по подозрению в нападении на свою жену, актрису и теннисистку Мейв Куинлан. Через два года они развелись.

В 2003 году он был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за избиение своей подруги Хайди Флейсс, и ему было предписано пройти курс реабилитации и управления гневом.

Сам Сайзмор позже жаловался, что "позволил личным демонам взять верх над моей жизнью".

В 2005 году он снова ненадолго попал в тюрьму за нарушение условий испытательного срока. Сайзмор провалил тест на наркотики, после того как попытался подделать результаты с помощью протеза пениса. По словам прокуроров, Сайзмор до этого уже был пойман на попытке использовать подобное устройство.