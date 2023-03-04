Сб, 4.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: Россия не планирует восстанавливать "Северные потоки"

rus.tvnet.lv
СМИ: Россия не планирует восстанавливать "Северные потоки"
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Газопровод «Северный поток».
Газопровод «Северный поток». Фото: guteksk7/ Shutterstock

Россия планирует законсервировать поврежденные газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению их работы. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство Reuters.

Один из источников агентства сообщил, что Москва считает проект закрытым.

Но другие источники заявили, что газопроводы будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем, потому что сейчас Кремль не видит перспектив улучшения отношений с Западом. 

По мнению Reuters, консервация будет означать герметизацию мест разрыва и покрытие труб антикоррозийным материалом.

Напомним, что на двух нитках газопровода "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" 26 сентября 2022 года были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Швеция и Дания, в водах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной, указали в Германии.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх