СМИ: Россия не планирует восстанавливать "Северные потоки"

Один из источников агентства сообщил, что Москва считает проект закрытым.

Но другие источники заявили, что газопроводы будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем, потому что сейчас Кремль не видит перспектив улучшения отношений с Западом.

По мнению Reuters, консервация будет означать герметизацию мест разрыва и покрытие труб антикоррозийным материалом.

Напомним, что на двух нитках газопровода "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" 26 сентября 2022 года были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Швеция и Дания, в водах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной, указали в Германии.