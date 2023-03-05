"Мы всех запугаем до смерти": скандал в Британии из-за утечки переписки чиновников в разгар пандемии

В частности, они обсуждали возможность того, что мэр Лондона Садик Хан воспротивится введению локдауна.

Советник министра здравоохранения предложил просто объявить о новом штамме вместо чрезмерно большого количества предупреждений и призывов ограничить социальную активность.

"Мы всех запугаем до смерти новым штаммом", - ответил Мэтт Хэнкок.

"Это нам поможет добиться правильных перемен в поведении [населения]", - ответил советник.

"Когда мы выкатываем новый вариант", - спросил Хэнкок.

О новом штамме коронавируса Хэнкок объявил на следующий день.

Еще один взрывоопасный диалог обнаруживается в переписке Хэнкока с главой гражданской службы (то есть самым высокопоставленным из кадровых государственных служащих) Саймоном Кейсом в январе 2021 года. К тому времени в Англии уже действовал строгий локдаун, и Хэнкок и Кейс обсуждали возможные изменения правил.

Кейс советовал министру не вносить мелкие изменения, поскольку это будет выглядеть "нелепо". Также он предлагал "нарастить мощность месседжей", указывая, что "жизненно важен фактор вины/страха".

До этого, в июле 2020 года тогдашний премьер-министр Борис Джонсон писал Саймону Кейсу, что нужно "воинствующе" требовать соблюдения правил социального дистанцирования. По словам Джонсона, это требование практически не соблюдалось.

Джонсон отмечал: "Нам необходимо говорить людям, что если они хотят спасти экономику и защитить Национальную службу здравоохранения [от перегрузки], им необходимо соблюдать правила".