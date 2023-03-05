В результате международной операции В Австралию был предотвращен ввоз 2,4 тонны кокаина, сообщает DPA.
Мексиканский наркокартель пытался ввезти в Австралию 2,4 тонны кокаина. Груз перехватили
Мексиканский наркокартель пытался ввезти в Австралию 2,4 тонны кокаина. Груз перехватили
По информации австралийской полиции, сотрудники американского агентства по борьбе с наркотиками перехватили партию кокаина, отправленную мексиканским наркокартелем в Австралию, у побережья Южной Америки.
Задержаны 12 человек, в Австралии у банды наркоторговцев изъято около двух миллионов австралийских долларов (1,3 миллиона евро).
По подсчетам полиции Австралии, 2,4 тонны - примерно половина от годового потребления кокаина в стране.
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