Мексиканский наркокартель пытался ввезти в Австралию 2,4 тонны кокаина. Груз перехватили

По информации австралийской полиции, сотрудники американского агентства по борьбе с наркотиками перехватили партию кокаина, отправленную мексиканским наркокартелем в Австралию, у побережья Южной Америки.

Задержаны 12 человек, в Австралии у банды наркоторговцев изъято около двух миллионов австралийских долларов (1,3 миллиона евро).

По подсчетам полиции Австралии, 2,4 тонны - примерно половина от годового потребления кокаина в стране.