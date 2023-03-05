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Мексиканский наркокартель пытался ввезти в Австралию 2,4 тонны кокаина. Груз перехватили

rus.tvnet.lv
Мексиканский наркокартель пытался ввезти в Австралию 2,4 тонны кокаина. Груз перехватили
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Кокаин. Иллюстративное фото
Кокаин. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В результате международной операции В Австралию был предотвращен ввоз 2,4 тонны кокаина, сообщает DPA.

По информации австралийской полиции, сотрудники американского агентства по борьбе с наркотиками перехватили партию кокаина, отправленную мексиканским наркокартелем в Австралию, у побережья Южной Америки.

Задержаны 12 человек, в Австралии у банды наркоторговцев изъято около двух миллионов австралийских долларов (1,3 миллиона евро).

По подсчетам полиции Австралии, 2,4 тонны - примерно половина от годового потребления кокаина в стране.

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