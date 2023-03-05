В Карабахе произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, есть убитые и раненые

"В результате огня, открытого противной стороной, есть убитые и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Республики Азербайджан. Противная сторона была подавлена ответным огнем", - утверждает министерство обороны Азербайджана.

Позже в восккресенье министерство уточнило, что погибли два азербайджанских военных и назвало их имена: Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

Армянская полиция Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные лгут, и что они просто расстреляли из засады автомобиль, в котором ехали к месту службы сотрудники "паспортно-визового отдела полиции".

Согласно сообщению карабахской полиции, погибли трое сотрудников полиции, а еще один получил тяжелое ранение. Полиция опубликовала имена и фотографии погибших.

"В результате самообороны и ответных действий сотрудников полиции и военнослужащих Армии обороны, находящихся на прилегающей позиции, азербайджанская сторона также имеет погибших и раненных и была отброшена на исходные позиции", - пишут полицейские.

При этом они опубликовали снятое, по всем признакам, с дрона видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент нападения на полицейскую машину.

Back in Baku. Look forward to substantive meetings with 🇦🇿 leadership to advance peace process after meetings in Munich. The deadly incident today underscores the urgency of pushing forward with negotiations to achieve stability & a fair peace. — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) March 5, 2023

На фотографиях с места инцидента, опубликованных полицейскими, фигурируют военные из состава российского миротворческого контингента. Российские миротворцы были введены в Нагорный Карабах по соглашению от 10 ноября 2020 года, которое остановило победную для Азербайджана войну за возврат территорий, занятых армянами в ходе войны в начале 1990-х годов.