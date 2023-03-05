Пн, 6.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Лечить меланому глаза теперь можно и в Латвии

rus.tvnet.lv
Лечить меланому глаза теперь можно и в Латвии
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Микроскоп. Иллюстративное фото
Микроскоп. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Первые операции по меланоме глаза в Латвии были проведены в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS). До сих пор пациенты, у которых диагностировали опухоль глаза, должны были ехать на лечение в Таллинн, сообщает Panorama.

Лечение меланомы проводится радиоактивными материалами, и для пациента это также означает некоторую изоляцию от всех. Пока радиация борется с опухолью, он один в палате и изолирован от всех. 

Меланома глаза лечится путем наложения радиоактивной пластины на пораженный участок опухоли - цена составляет 20 000 евро. Продолжительность облучения составляется для каждого пациента отдельно и рассчитывается физиком-радиологом.

Больница рада, что в будущем лечение можно будет проводить в Латвии.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх