Первые операции по меланоме глаза в Латвии были проведены в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS). До сих пор пациенты, у которых диагностировали опухоль глаза, должны были ехать на лечение в Таллинн, сообщает Panorama.
Видео ⟩ Лечить меланому глаза теперь можно и в Латвии
Лечить меланому глаза теперь можно и в Латвии
Лечение меланомы проводится радиоактивными материалами, и для пациента это также означает некоторую изоляцию от всех. Пока радиация борется с опухолью, он один в палате и изолирован от всех.
Меланома глаза лечится путем наложения радиоактивной пластины на пораженный участок опухоли - цена составляет 20 000 евро. Продолжительность облучения составляется для каждого пациента отдельно и рассчитывается физиком-радиологом.
Больница рада, что в будущем лечение можно будет проводить в Латвии.
Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)
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