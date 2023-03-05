Видео ⟩ "Это абсурд": житель озадачен ремонтом дороги во время метели

Эдгар наблюдал за ремонтом дорог в Риге, Гризинькалнсе.

"Абсурдно в своей реализации. Я ехал с Деглавского моста, там есть пересечение с улицей Таллинас. Все по нормам российского государства - дорога заасфальтирована, выбоины залатаны. Это не правильно" - говорит он.

Местный житель говорит, что в последнее время в этом месте велись более масштабные строительные работы.

Виктор Харитонов, ведущий научный сотрудник кафедры дорог и мостов Рижского технического университета, говорит: "При более низких температурах используется холодный асфальтобетон.

Он имеет более короткий срок службы, но его можно использовать даже при низких температурах.

Предпочтительно избегать влаги, но есть технологии, которые это тоже позволяют. Это технология рассчитана на пару месяцев.

Если образовалась яма, необходимо провести работу, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Когда станет теплее, работу придется делать снова на том же месте".

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)