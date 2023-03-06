Китай увеличивает расходы на оборону, укрепляет власть Си Цзиньпина и ставит целью небольшой экономический рост

"Эта заявленная экономическая цель показывает, что китайские власти намерены вернуть рост ВВП как главный принцип экономической и финансовой политики, но одновременно дает сигнал, что эпоха бурного экономического роста закончилась», - отметил Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Брукингского института.

Военные расходы

Парад военной техники в Пекине Фото: Getty Images

На фоне скромного экономического роста на съезде было объявлено о значительном росте военных расходов - более чем на семь процентов, что поднимает ежегодный военный бюджет Пекина до 225 млрд долларов США. Однако даже после увеличения он останется существенно (в четыре раза) ниже военного бюджета Вашингтона.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что Китай занижает официальные данные о своих расходах на оборону, и в действительности они могут быть значительно выше.

Отчасти это увеличение военного бюджета может быть связано с ухудшением отношений с США. В феврале, после того, как над территорией Америки был сбит высотный китайский воздушный шар, который, как утверждал Вашингтон, выполнял шпионские функции, был отменен запланированный визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Китай продолжает утверждать, что это был сбившийся с пути метеорологический аэростат.

Визит Блинкена мог бы как-то стабилизировать отношения между двумя странами, разладившиеся, в частности, после того, как Вашингтон ограничил доступ Китая к компьютерным технологиям и технологиям, связанным с производством полупроводников.

Премьер-министр Ли Кэцян заявил делегатам съезда, что "усиливаются внешние попытки подавить и сдержать Китай", и, следовательно "вооруженные силы должны усилить военную подготовку и готовность по всем направлениям".

Кроме того, Пекину приходится как-то реагировать на пристальное внимание многих западных стран, касающихся его отношений с Россией. С одной стороны, Китай неоднократно заявлял о том, что поддерживает территориальную целостность Украины, с другой - он до сих пор не осудил нападение России на соседнюю страну. США к тому же подозревают, что он рассматривает возможность оказания военной помощи России.

Однако главной точкой противостояния между Западом и Китаем является Тайвань. Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Китай в ближайшие годы может попытаться вторгнуться на Тайвань.