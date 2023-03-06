Этим утром, 6 марта, из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено движение по главным и региональным дорогам страны, сообщают Latvijas valsts ceļi.
По всей Латвии утром в понедельник из-за снега и льда осложнены условия движения
Утром в понедельник условия вождения затруднены на Таллиннском шоссе на отрезке от Риги до Туи, на всем протяжении Видземского и Валмиерского шоссе, на Рижской объездной дороге, на Бауском шоссе на отрезке от Гренцтале до Иецавы, на Елгавском шоссе на отрезке от Элеи до Олайне, на Лиепайском шоссе на отрезке от Лиепаи до Скрунды, на Вентспилском шоссе на отрезке от Стразде до Вентспилса и на дороге Лиепая - Руцава.
Так же условия вождения затруднены на Даугавпилсском шоссе на отрезке от Даугавпилса до Плявиняс, на дорогах Екабпилс - Резекне - Терехово и Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Литовская граница, на Кокнесском шоссе и Даугавпилсской и Резекненской объездных дорогах.
На региональных дорогах вождение затруднено по всей Латвии.
Заснеженные участки дорог очищают и покрывают анти-скользящими материалами. Чтобы улучшить условия вождения, в работе по обслуживанию дорог участвуют 126 единиц служебной зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
На 47 отрезках гравийных дорог до сих пор действуют ограничения.
❄️Šorīt sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, strādā 126 @autoceli ziemas tehnikas vienības👇https://t.co/fqZufvZH4a— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 6, 2023
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