По всей Латвии утром в понедельник из-за снега и льда осложнены условия движения

Утром в понедельник условия вождения затруднены на Таллиннском шоссе на отрезке от Риги до Туи, на всем протяжении Видземского и Валмиерского шоссе, на Рижской объездной дороге, на Бауском шоссе на отрезке от Гренцтале до Иецавы, на Елгавском шоссе на отрезке от Элеи до Олайне, на Лиепайском шоссе на отрезке от Лиепаи до Скрунды, на Вентспилском шоссе на отрезке от Стразде до Вентспилса и на дороге Лиепая - Руцава.