Парламентские выборы в Эстонии: с большим перевесом выиграла Партия реформ

- Кариньш поздравил премьера Эстонии с победой
Партия реформ одержала решительную победу на выборах в эстонский парламент Рийгикогу.
Партия реформ одержала решительную победу на выборах в эстонский парламент Рийгикогу.
По предварительным данным, после подсчета 100% поданных на выборах голосов:
Об этом сообщил портал новостей вещания.
Далее следуют Eesti 200 (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и Isamaa (8,2%).
При таком распределении голосов Партия реформ получает 37 мандатов в Рийгикогу, EKRE - 17, Центристская партия - 16, Eesti 200 - 14 мандатов, Социал-демократическая партия - 9 и Isamaa - 8.
Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое они выиграли с большим перевесом над остальными партиями.
Остальные участвующие в выборах партии не преодолевают 5%-ный барьер. Однако "Правые" и Объединенная левая партия Эстонии набирают 2,3% и 2,4% голосов, соответственно, что гарантирует им определенное государственное финансирование на следующие четыре года. "Зеленые" набирают всего 1% голосов - на 0,8% меньше, чем на прошлых выборах.
В парламентских выборах в Эстонии приняли участие 63,7% избирателей.
Кариньш поздравил премьера Эстонии с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Кришьянис Кариньш поздравил главу правительства Эстонии Каю Каллас с победой правящей Партии реформ на парламентских выборах и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
"Мы надеемся на еще более тесное сотрудничество с нашим ближайшим соседом и союзником Эстонией", - написал Кариньш в Twitter.
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