Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел в Угледаре

"По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", - сказал Соловьев в воскресенье.

Соловьев также сообщил, что во время разговора с морским пехотинцем, начались атаки с беспилотников. Он также сообщил, что российские солдаты в атаке не пострадали.

Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что решение о прибытии Соловьева и съемочной группы "Россия-1" в Угледар принял глава генерального штаба Российской армии, командующий украинской операцией, Валерий Герасимов.