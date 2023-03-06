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Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел в Угледаре

rus.tvnet.lv
Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел в Угледаре
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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев Фото: kadrs no video

Один из самых известных российских пропагандистов Владимир Соловьев в своей передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" сообщил, что попал под обстрел, когда вместе со съемочной группой российского телеканала "Россия-1" посетил позиции 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в оккупированном российской армией Угледаре Донецкой области Украины.

"По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", - сказал Соловьев в воскресенье.

Соловьев также сообщил, что во время разговора с морским пехотинцем, начались атаки с беспилотников. Он также сообщил, что российские солдаты в атаке не пострадали.

Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что решение о прибытии Соловьева и съемочной группы "Россия-1" в Угледар принял глава генерального штаба Российской армии, командующий украинской операцией, Валерий Герасимов.

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