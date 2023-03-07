Столь важный биотин – чем опасен дефицит витамина красоты?

Биотин является одним из витаминов группы В, а именно В7, который также известен как кофермент R. Когда ученые впервые открыли это вещество, они назвали его "витамин Н", что означает "Haar und Haut" - в переводе с немецкого "волосы и кожа". Название биотин происходит от древнегреческого слова "biotos", что можно перевести как "жизнь" или "пища". И это очень хорошо раскрывает природу этого водорастворимого вещества, т.к.

Дефицит биотина может существенно повлиять на качество нашей жизни, внешний вид и общее состояние здоровья.

Почему наш организм не может обойтись без биотина