В наши дни биотин чаще всего упоминается в контексте здоровья волос, но на самом деле у этого витамина гораздо больше полезных свойств и важных функций. В этот раз мы расскажем, зачем нужен биотин, в каких продуктах питания искать этот "витамин красоты" и что делать, если организм сигнализирует о нехватке биотина.
Столь важный биотин – чем опасен дефицит витамина красоты?
Биотин является одним из витаминов группы В, а именно В7, который также известен как кофермент R. Когда ученые впервые открыли это вещество, они назвали его "витамин Н", что означает "Haar und Haut" - в переводе с немецкого "волосы и кожа". Название биотин происходит от древнегреческого слова "biotos", что можно перевести как "жизнь" или "пища". И это очень хорошо раскрывает природу этого водорастворимого вещества, т.к.
Дефицит биотина может существенно повлиять на качество нашей жизни, внешний вид и общее состояние здоровья.
Почему наш организм не может обойтись без биотина
Биотин в основном помогает поддерживать красоту кожи, ногтей и волос, а также здоровье печени, глаз и нервной системы. Важен он и во время беременности – и для матери, и для ребенка, так как существенно влияет на процесс роста эмбриона. Но значение биотина этим не исчерпывается. Этот витамин также жизненно важен для функционирования нескольких ферментов и позволяет поддерживать важные метаболические процессы, такие как производство глюкозы и жирных кислот, на оптимальном уровне. Биотин помогает организму преобразовывать пищу в энергию, и от того, насколько сбалансирован этот процесс, во многом зависит здоровье человека.
Самый важный витамин для волос, ногтей и кожи
При достаточном количестве витамина В7 мы можем похвастаться густыми локонами волос, блестящими ногтями и ровным тоном кожи. И наоборот,
ломкие ногти, выпадение волос и такие проблемы, как дерматит, часто являются первыми признаками дефицита витамина B7.
Словом, не зря женщины так беспокоятся о том, чтобы не страдать от дефицита биотина.
Может помочь в борьбе с диабетом
Ученые в ходе нескольких исследований обнаружили положительное влияние биотина на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа. Люди с этим заболеванием имеют низкий уровень биотина в крови, поэтому дополнительный прием биотина может помочь регулировать уровень сахара. Больным сахарным диабетом также необходимо обращать внимание на то, принимают ли они ежедневно необходимые витамины, в состав которых входит биотин, способствующий обеспечению нормального обмена макроэлементов.
Польза для спортсменов
Оптимальный уровень биотина также важен для тех, кто занимается спортом. Когда мы интенсивно тренируемся, уровень глюкозы в крови снижается, а ее нехватку мы ощущаем в виде слабости, раздражительности и быстрого упадка сил.
Биотин позволяет избежать резкого повышения уровня глюкозы и поддерживать комфортное состояние организма.
Поддержка центральной нервной системы
Биотин играет важную роль в производстве миелина. Миелин - оболочка нерва, обеспечивающая передачу информации. Он ускоряет передачу нервных импульсов в головной мозг, что делает процессы мышления и обучения более эффективными. Данные исследований показывают, что при применении соответствующих доз биотина удалось добиться стабильных результатов в лечении рассеянного склероза - заболевания, повреждающего миелиновые оболочки нервных волокон спинного и головного мозга.
Уход за беременной женщиной и ребенком
Биотин очень важен для беременных и кормящих женщин, так как многие женщины страдают от дефицита различных витаминов, в том числе витамина В7.
Это связано с тем, что организм быстрее расщепляет биотин во время беременности и грудного вскармливания, передавая часть его ребенку. Употребление дополнительных витаминов позволяет мамам избежать таких нежелательных проблем со здоровьем, как ухудшение состояния волос, кожи и ногтей. Биотин также положительно влияет на здоровье и скорость развития ребенка.
Какова рекомендуемая суточная доза биотина?
Рекомендуемая суточная доза биотина составляет от 30 до 100 мкг для подростков и взрослых.
Однако бывают ситуации, когда может возникнуть повышенная потребность в биотине:
- Генетические заболевания, вызывающие снижение уровня витамина В7;
- Беременность и кормление грудью;
- Интенсивные занятия спортом или тяжелые физические нагрузки;
- Частое употребление алкоголя;
- Серьезное расстройство желудка;
- Чрезмерное потребление углеводов;
- Частое употребление сырых яиц;
- Строгая диета, исключающая многие продукты;
- Применение антибиотиков.
В этих ситуациях целесообразно обратиться к семейному врачу, чтобы проверить уровень биотина и при необходимости скорректировать его. На сегодняшний день недостаточно данных для определения верхнего критического предела суточного потребления биотина, однако исследования показали, что
даже при увеличении дозы биотина до 300 мг в сутки побочных эффектов не наблюдалось, поэтому витамин В7 можно считать одним из самых безопасных в применении.
Это объясняется тем, что биотин является водорастворимым веществом, и любое его количество, которое организм не может усвоить, выводится из организма естественным путем.
Каковы симптомы дефицита биотина?
Если вы ведете здоровый образ жизни и ваше ежедневное меню сбалансировано, маловероятно, что вы можете страдать от дефицита биотина.
Сама природа заботится о нас, "добавляя" витамин В7 во многие доступные нам продукты и давая нашему организму возможность самостоятельно синтезировать биотин.
– кишечные бактерии также способны вырабатывать этот витамин. Правда, количество биотина, вырабатываемого организмом, можно установить только путем проведения специальных анализов.
Однако, несмотря на это, иногда в организме может возникнуть дефицит биотина, а это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот ряд симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости срочных анализов для проверки уровня витамина В7:
- Сухая кожа является обычным явлением;
- Имеются симптомы дерматита или псориаза;
- Ломкие и неровные ногти;
- Тусклые, ломкие волосы;
- Постоянное чувство слабости;
- Боли в мышцах;
- Раздражительность;
- Склонность к депрессии;
- Потеря аппетита;
- Проблемы с обменом веществ;
- анемия;
- Бледный язык.
Биотин в продуктах питания
Самый простой и доступный источник биотина – полноценный рацион. Важно включить в свой рацион субпродукты, цельнозерновые продукты, яйца и орехи.
Несомненными "чемпионами" витамина В7 являются свиная печень (250 мкг), соя (60 мкг), рожь (46 мкг), яичный желток (30 мкг), арахис (17 мкг) и грибы (16 мкг).
Следует иметь в виду, что иногда способы обработки и приготовления продуктов могут влиять на количество и свойства биотина в продукте. С этой точки зрения орехи, овощи и фрукты лучше есть сырыми. А вот яйца, наоборот, надо варить:
сырой яичный белок значительно снижает способность нашего организма усваивать витамин B7.
Если вы подозреваете, что у вас может быть дефицит витамина красоты, обратитесь к врачу, чтобы сделать необходимые анализы и, при необходимости, повысить уровень биотина, скорректировав меню и применив препараты, содержащие витамин В7.
Статья создана в сотрудничестве с Beotebal.