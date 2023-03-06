Стакис высказался о рекомендациях по сносу или переносу памятников Упитису, Саксе и Пушкину

Он отметил, что парк планируется развивать как место для активного отдыха и подробные планы будут представлены общественности в ближайшее время. Строители начнут работы в парке весной, и

9 мая здесь по-прежнему будет стоять забор, ограничивающий строительную площадку.

Что касается рекомендации Рижского совета по памятникам о демонтаже или переносе шести памятников в столице, в том числе установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису, памятника "писательнице сталинского периода" Анне Саксе на улице Гауяс и статуи Александра Пушкина в парке Кронвалда, так как они связаны с прославлением советской эпохи, мэр сказал, что подойдет к этому вопросу "с холодной головой".

Он подчеркнул, что Рижская дума получает подобные предложения почти каждую неделю. Решение совета по памятникам носит рекомендательный характер и было принято с перевесом всего в один голос.

В то же время Стакис предположил, что памятник Упитису действительно может быть перенесен, так как при перестройке Дома конгрессов в концертный зал целесообразнее установить в парке скульптурный объект, посвященный музыкантам.