ДТП в Кегумсе: движение полностью восстановлено

В 11:45 в Latvijas Valsts ceļi сообщили, что движение полностью восстановлено.

В воскресенье в авариях пострадали пять человек

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.

За вождение в нетрезвом виде задержаны десять водителей. Все они находились в состоянии сильного опьянения, поэтому привлечены к уголовной ответственности в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

За превышение скорости вчера составлено 193 протокола, четыре водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедший день полиция составила 518 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.