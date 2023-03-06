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ДТП в Кегумсе: движение полностью восстановлено

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ДТП в Кегумсе: движение полностью восстановлено
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ДТП. Иллюстративное фото
ДТП. Иллюстративное фото Фото: conejota/Shutterstock

Сегодня, 6 марта, в Кегумсе на Даугавпилсском шоссе (A6), возле проспекта Кегума, 1а, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В 11:45 в Latvijas Valsts ceļi сообщили, что движение полностью восстановлено.

В воскресенье в авариях пострадали пять человек

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.

За вождение в нетрезвом виде задержаны десять водителей. Все они находились в состоянии сильного опьянения, поэтому привлечены к уголовной ответственности в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

За превышение скорости вчера составлено 193 протокола, четыре водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедший день полиция составила 518 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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