Видео ⟩ Во время погони разбит новый Volkswagen Госполиции

Разбитая машина и сработавшие подушки безопасности - так выглядит автомобиль Госполиции после погони в Крусткалнсе Кекавского края. Все началось с того, что правоохранители проверили ехавший впереди автомобиль BMW и выяснили, что у его владельца нет водительских прав.

Чтобы проверить, управляет ли транспортным средством его владелец, сотрудники полиции решили его остановить. Водителю BMW это не понравилось, и он решил сбежать. Погоня сначала проходила во дворах многоэтажек, а затем в зоне частных домов.

Улицы были ухабистыми и скользкими. На одном из поворотов BMW занесло, и он врезался в деревья, а полицейский экипаж въехал в кусты. Водитель пытался скрыться, но его быстро поймали.

"Водитель BMW, мужчина 1990 года рождения, в момент задержания оказал сопротивление и ударил сотрудника полиции кулаком по лицу. В результате ДТП водитель и пассажир BMW получили телесные повреждения и с травмами были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)