У домашних птиц в Эстонии обнаружен высокопатогенный птичий грипп

По данным PVD, на ферме содержится более 160 птиц, включая кур-несушек, уток, гусей, голубей и павлинов, и в настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации заболевания.

В связи с весенней миграцией перелетных птиц и связанными с этим рисками распространения гриппа PVD призывает птицеводов строго соблюдать правила биобезопасности и другие требования для предотвращения заноса гриппа и других заболеваний в свои птичники.

Обо всех подозрительных случаях заболевания домашней птицы следует немедленно сообщать ветеринару или в PVD.

Также PVD призывает сообщать о мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, позвонив по телефону 670 274 02 или сообщив в ближайшее отделение PVD.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Дикие птицы, особенно водоплавающие, являются естественными переносчиками вируса и могут болеть бессимптомно. Домашние птицы могут заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Птицы также могут заразиться через загрязненную воду, пищу или предметы (обувь, одежда, оборудование), на которые попал вирус.

Ранее высокопатогенный птичий грипп выявлялся в Латвии только у диких водоплавающих птиц. В прошлом году единственный случай птичьего гриппа был выявлен в январе у шести лебедей.