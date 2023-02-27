Документальный фильм TVNET ⟩ Между небом и землей

Кюзе признает, что использование камер является очень важным улучшением для наблюдения за гнездами.

"Мы ежегодно осуществляем мониторинг последствий гнездования на всех актуальных для орланов-белохвостов территориях и устанавливаем последствия гнездования - количество птенцов в обжитом гнезде. И никогда не бывает так, что абсолютно все обжитые гнезда продуктивны - в частности, орлы заняли гнездо и там высидели птенцов. Тогда появляется вопрос - что там могло произойти? И камера дает прекрасное представление об этих очень разных причинах, почему гнездование может быть неудачным. Это может быть "дело рук" хищников, когда птицы неудачно меняются и на какой-то момент оставляют яйца без присмотра и эти несколько минут использует, например, ворона - прилетает, выедает одно яйцо, и на этом сезон почти заканчивается - это один конкретный пример. Между прочим, и в гнезде малого подорлика был случай, когда гнездо оставили без присмотра, прилетел большой пестрый дятел и просто ударил по яйцу".

Работа орнитологов Латвийского фонда природы высоко ценится и за пределами Латвии - камеры фонда просматривают онлайн более чем в 100 странах мира, а самые популярные камеры просматриваются несколько миллионов раз за год.

Несколько лет назад National Geographic специально рекомендовал своим читателям камеру в Дурбе как одну из пяти лучших камер, на которые стоит обратить особое внимание. И это была единственная неамериканская камера в этом списке.