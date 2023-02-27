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Документальный фильм TVNET ⟩ Между небом и землей
Что происходит в гнезде?
Фото: Ekrānšāviņš no video
Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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Между небом и землей
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Еще месяц, и в гнездах снова начнется суета - в наших широтах большинство перелетных птиц возвращается из теплых стран в начале апреля. И мы снова сможем онлайн наблюдать за тем, что происходит в некоторых гнездах. Документальный фильм режиссера TVNET Яниса Вингриса рассказывает о людях, благодаря которым мы уже более десяти лет можем следить за жизнью в гнездах.

Видео: Документальный фильм "Между небом и землей" 

В Латвии сейчас онлайн-камеры регулярно поддерживаются чуть более чем на десяти объектах. Активнее в этом вопросе работают орнитологи Латвийского фонда природы, но камеры также устанавливают и Latvijas Valsts meži, которые работают с более узким спектром видов.

Изначально в 2012 году наблюдение велось за двумя видами - орланом-белохвостом и скопой. Сейчас же к ним добавилось множество других видов хищных птиц. В прошлом году у Латвийского фонда природы были камеры возле двух гнезд малого подорлика, черного коршуна и ястреба-тетеревятника, а также камера у черного аиста, белого аиста и большой выпи.

Янис Кюзе, орнитолог из Латвийского фонда природы, говорит, что основной причиной размещения камер было просвещение общественности, но они также дают важную информацию о гнездовом поведении птиц.

"Таким образом мы получаем очень личное представление о происходящем в гнезде, что невозможно при использовании других методов. На основе этого материала делаются научные выводы. Коллеги в Latvijas Valsts meži даже писали научные работы, публиковали статьи, связанные с добычей корма в гнездах малого подорлика".

Кюзе рассказывает, что размещение камер не только физически, но и технологически сложно, но технологии за последние десять лет развились и орнитологам больше не нужно таскать тяжелые аккумуляторы на километры в гущу леса.

Фото: Янис Вингрис

"В первую очередь электричество производится при помощи солнечных панелей. В лесу панели устанавливают или на верхушке дерева, или на более открытом месте, на краю бобровой хатки, как в случае нашего гнезда в Дурбе. Но зимой солнца не так много, как хотелось бы, поэтому при помощи солнечных панелей мы не можем обеспечить системы электричеством. По этой причине мы долгое время меняли большие тяжелые аккумуляторы зимой при очень разной погоде - в глубоком снегу, в мороз, при распутице и в грязи. В последние годы системы, которые используются зимой, мы обеспечиваем при помощи системы на метаноловом топливе, это такой небольшой метаноловый генератор. Он помогает нам заполнить темное время года и решить проблемы с электричеством.

Мы делаем всю эту черную работу - строим эти системы, что означает в том числе занос оборудования в лес, протяжку кабелей, установку панелей, установку сенсоров у гнезд, в случае необходимости - аккумуляторной машины, что в наши дни не нужно делать так часто, как когда-то раньше. И, конечно, после этого и обслуживание системы, что является довольно утомительным занятием.

Мы очень много работаем на вершине дерева в ночное время".

Обычно всю систему можно построить в течение одного или нескольких дней - это очень зависит от условий на месте. Были случаи, когда строительство одной системы требовало почти недели, и есть ряд проблем, в результате которых в конце концов приходится менять все техническое решение, и тогда все наконец начинает идти. Если все хорошо, то самая тяжелая работа - занести все это в лес и сделать работу на деревьях.

Например, когда устанавливали сенсор гнезда в Дурбе, было начало января, и я залез на дерево с гнездом в 11 ночи и слез вниз в 5 часов утра.

Фото: Янис Вингрис

"При помощи онлайн-камер мы можем очень наглядно увидеть, что происходит в случае помех - что происходит, если в неправильный сезон недалеко от гнезда ведется какая-то конкретная хозяйственная деятельность или же в округе гнезда просто находятся люди. Один пример, который я уже упоминал, весьма практичный - именно благодаря информации с онлайн-камеры мы в свое время даже добились изменений в соответствующих правилах, которые сейчас позволяют создавать более широкие буферные зоны вокруг гнезд нескольких видов птиц. Только потому, что до этого были в силе правила, которые "позволяли делать эти буферные зоны неадекватно маленькими". И благодаря камерам мы добились, что эти изменения были введены, и сейчас эти буферные зоны, например, вокруг гнезда той же скопы, можно создавать на площади до 100 гектаров. Это значительное улучшение".

Фото: Скриншот

Кюзе признает, что использование камер является очень важным улучшением для наблюдения за гнездами.

"Мы ежегодно осуществляем мониторинг последствий гнездования на всех актуальных для орланов-белохвостов территориях и устанавливаем последствия гнездования - количество птенцов в обжитом гнезде. И никогда не бывает так, что абсолютно все обжитые гнезда продуктивны - в частности, орлы заняли гнездо и там высидели птенцов. Тогда появляется вопрос - что там могло произойти? И камера дает прекрасное представление об этих очень разных причинах, почему гнездование может быть неудачным. Это может быть "дело рук" хищников, когда птицы неудачно меняются и на какой-то момент оставляют яйца без присмотра и эти несколько минут использует, например, ворона - прилетает, выедает одно яйцо, и на этом сезон почти заканчивается - это один конкретный пример. Между прочим, и в гнезде малого подорлика был случай, когда гнездо оставили без присмотра, прилетел большой пестрый дятел и просто ударил по яйцу".

Работа орнитологов Латвийского фонда природы высоко ценится и за пределами Латвии - камеры фонда просматривают онлайн более чем в 100 странах мира, а самые популярные камеры просматриваются несколько миллионов раз за год.

Несколько лет назад National Geographic специально рекомендовал своим читателям камеру в Дурбе как одну из пяти лучших камер, на которые стоит обратить особое внимание. И это была единственная неамериканская камера в этом списке.

лого LVAF 
лого LVAF Фото: лого

Материал создан при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды

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