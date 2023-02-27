Документальный фильм TVNET ⟩ Между небом и землей

Еще месяц, и в гнездах снова начнется суета - в наших широтах большинство перелетных птиц возвращается из теплых стран в начале апреля. И мы снова сможем онлайн наблюдать за тем, что происходит в некоторых гнездах. Документальный фильм режиссера TVNET Яниса Вингриса рассказывает о людях, благодаря которым мы уже более десяти лет можем следить за жизнью в гнездах.
Видео: Документальный фильм "Между небом и землей"
В Латвии сейчас онлайн-камеры регулярно поддерживаются чуть более чем на десяти объектах. Активнее в этом вопросе работают орнитологи Латвийского фонда природы, но камеры также устанавливают и Latvijas Valsts meži, которые работают с более узким спектром видов.
Изначально в 2012 году наблюдение велось за двумя видами - орланом-белохвостом и скопой. Сейчас же к ним добавилось множество других видов хищных птиц. В прошлом году у Латвийского фонда природы были камеры возле двух гнезд малого подорлика, черного коршуна и ястреба-тетеревятника, а также камера у черного аиста, белого аиста и большой выпи.
Янис Кюзе, орнитолог из Латвийского фонда природы, говорит, что основной причиной размещения камер было просвещение общественности, но они также дают важную информацию о гнездовом поведении птиц.
"Таким образом мы получаем очень личное представление о происходящем в гнезде, что невозможно при использовании других методов. На основе этого материала делаются научные выводы. Коллеги в Latvijas Valsts meži даже писали научные работы, публиковали статьи, связанные с добычей корма в гнездах малого подорлика".