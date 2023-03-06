Жители аварийного дома по улице Вентспилс покинули здание

Всего в доме 15 квартир. Три из них принадлежат муниципалитету, жильцам выделены другие жилые помещения. Остальные собственники или арендаторы квартир сами нашли жилье.

За помощью к мэрии обратились трое владельцев частных квартир. В отношении одного принято решение о выделении временной жилплощади в долгосрочную аренду, поскольку его заявка соответствовала критериям очереди на квартиру. Две заявки были отклонены, поскольку не соответствовали критериям.

Как сообщалось, в конце февраля из-за аварийного состояния здания ответственные службы Рижского самоуправления призвали жителей дома на улице Вентспилс, 25, добровольно покинуть жилые помещения и воспользоваться предложенной самоуправлением помощью до тех пор, пока здание не приведено в порядок.

Здание находится в аварийном состоянии, и Департамент городского развития Рижской думы после его проверки признал, что эксплуатация дома должна быть немедленно остановлена ​​до устранения опасности.

Если жильцы не покинут здание добровольно, муниципалитету придется провести принудительное выселение и ограничить доступ в здание.

До сих пор и самоуправление, и управляющий домом Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) регулярно общались с жителями, пытаясь найти решения для обустройства здания и предотвращения опасности, однако собственники квартир не могли договориться о конкретном порядке действий.

Ситуация усугубилась, когда на прилегающей территории соседского дома незаконно велись работы по сносу сарая.

Конкретное здание является памятником культуры, поэтому вся документация по зданию должна быть согласована с Управлением национального культурного наследия.

Согласно указу RNP был проведен технический осмотр здания, в ходе которого были выявлены неполадки, которые возможно устранить. Также RNP заказал возможный проект реконструкции здания. После его оценки и ознакомления со сметой жильцы смогут принять решение о дальнейших действиях - снести, законсервировать или реставрировать здание.

Галерея: Здание на улице Вентспилс, 25