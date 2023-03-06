Под Курском солдат-срочник расстрелял сослуживцев

Стрельба состоялась в ночь на понедельник между солдатами 37-й моторизованной стрелковой бригады, которая временно была дислоцирована в Суджанском районе Курской области. Этот район находится совсем близко от границы России с Украиной.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении изданий Astra и Baza, в результате стрельбы погиб 19-летний солдат срочной службы из Татарстана, а ранение получил 22-летний солдат из Новосибирска.

Как свидетельствует первоначальная информация, огонь открыл солдат, находящийся на посту охраны, который услышал подозрительные звуки.

Согласно официальной информации российских властей, солдаты срочной военной службы не участвуют во вторжении России в Украину. Однако они могут проходить службу в регионах, которые граничат с Украиной, например, в Курской и Белгородской областях. Семьи солдат-срочников из этих районов подчеркивают, что они часто попадают под обстрелы, связанные с войной в Украине. Родственники требуют, чтобы солдаты срочной службы были переведены на службу в менее опасные места.