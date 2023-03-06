Министерство обороны Дании также запретило TikTok на рабочих устройствах

TikTok запрещен как по соображениям безопасности, так и потому, что для работы эта платформа не очень необходима, в понедельник заявило министерство.

Министерство призвал всех работников, имеющих TikTok на рабочих телефонах или других устройствах, как можно скорее удалить его.

TikTok принадлежит компании ByteDance, которая связана с правительством Китая, и Запад в последнее время уделяет все большее внимание TikTok в связи с опасениями, насколько большой доступ к данным пользователей есть у компании и у Пекина.

Министерство обороны Дании решение запретить TikTok принял по рекомендации Центра кибербезопасности Дании. Центр недавно рекомендовал не использовать эту платформу на устройствах правительственных учреждений.

Датские СМИ сообщили, что Министерства юстиции, климата и энергетики уже запретили TikTok на рабочих устройствах.