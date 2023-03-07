Война против Днепра. Как Россия пытается разрушить украинские водохранилища и плотины

Тогда командование Красной армии решило взорвать мосты в Запорожье и плотину ГЭС, чтобы помешать врагу переправиться на левый берег Днепра. Но местных жителей об этом не предупредили. Историки говорят, что это привело к массовым жертвам среди мирного населения.

Число погибших оценивается по-разному, но историк из Запорожья Владимир Лиников в интервью "Радио Свобода" (объявлено в России СМИ-"иноагентом") заявил, что, скорее всего, взрыв унес жизни трех тысяч человек.

"Мы никогда не узнаем точного числа жертв, потому что на тот момент их никто не подсчитывал. Однако, наверное, можно сказать, что данные о 80 тысячах или 100 тысячах погибших - это абсолютные выдумки историков", - сказал он.

Через два года ДнепроГЭС взорвали уже немцы, чтобы остановить контрнаступление советских войск.

Осенью-зимой 1943 года часть мостового перехода плотины была разрушена. Это было сделано и для того, чтобы снести понтонные переправы, которые советские военные навели ниже по течению для форсирования Днепра. Полностью восстановить работу электростанции удалось только в 1950 году.

Ждет ли ДнепроГЭС аналогичная судьба и в эту войну? Эксперты говорят, что сейчас разрушить днепровские плотины практически нереально.