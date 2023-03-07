Как избежать штрафов и снизить затраты на вывоз мусора?

Весной этого года в счетах Rīgas namu pārvaldnieks планируется расширить графу по вывозу мусора, указав точные затраты на вывоз различных отходов и штрафы.

Сортированный мусор вывозится бесплатно. В свою очередь, если контейнеры содержат бытовые отходы, за их вывоз взимается плата как за бытовые отходы.

Мы также платим и переплачиваем, если мусоровозы не доезжают до контейнеров из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Цель предоставления более подробной информации об утилизации отходов - позволить гражданам понять проблему и найти решения для ее предотвращения и экономии денег.

Подробнее в сюжете (на латышском языке):