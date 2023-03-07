Уже сегодня мы платим штрафы за неправильно отсортированные отходы, толком не зная об этом, потому что в счетах суммы указаны в графе общего вывоза мусора. В программе 4. studija объясняется, за что начисляются штрафы.
Как избежать штрафов и снизить затраты на вывоз мусора?
Как избежать штрафов и снизить затраты на вывоз мусора?
Весной этого года в счетах Rīgas namu pārvaldnieks планируется расширить графу по вывозу мусора, указав точные затраты на вывоз различных отходов и штрафы.
Сортированный мусор вывозится бесплатно. В свою очередь, если контейнеры содержат бытовые отходы, за их вывоз взимается плата как за бытовые отходы.
Мы также платим и переплачиваем, если мусоровозы не доезжают до контейнеров из-за неправильно припаркованных автомобилей.
Цель предоставления более подробной информации об утилизации отходов - позволить гражданам понять проблему и найти решения для ее предотвращения и экономии денег.
Подробнее в сюжете (на латышском языке):
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