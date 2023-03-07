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Как избежать штрафов и снизить затраты на вывоз мусора?

rus.tvnet.lv
Как избежать штрафов и снизить затраты на вывоз мусора?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Уже сегодня мы платим штрафы за неправильно отсортированные отходы, толком не зная об этом, потому что в счетах суммы указаны в графе общего вывоза мусора. В программе 4. studija объясняется, за что начисляются штрафы.

Весной этого года в счетах Rīgas namu pārvaldnieks планируется расширить графу по вывозу мусора, указав точные затраты на вывоз различных отходов и штрафы.

Сортированный мусор вывозится бесплатно. В свою очередь, если контейнеры содержат бытовые отходы, за их вывоз взимается плата как за бытовые отходы.

Мы также платим и переплачиваем, если мусоровозы не доезжают до контейнеров из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Цель предоставления более подробной информации об утилизации отходов - позволить гражданам понять проблему и найти решения для ее предотвращения и экономии денег.

Подробнее в сюжете (на латышском языке): 

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