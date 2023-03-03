Скандал со счетами RNP: жители Риги всегда платили за вывоз биоотходов, но не знали об этом

Еще одна претензия жителей была в том, что плата от дома к дому различалась в несколько раз. По мнению Екатерины Морозовой, это зависит исключительно от "удачи" дома. Потому что тариф на вывоз листьев и травы рассчитывается от объема в кубометрах.

"Чем больше веток и деревьев на участке, тем больше объем, а значит и счет, который будет выставлен управляющему.

А дальше все зависит от везения. К одному дому могут относиться 50 деревьев, которые опадают и создают такой объем листвы, что и все 200 кубометров может получиться. А для другого дома это может быть вообще неактуально. Все зависит от количества зеленых насаждений на территории", - рассказала эксперт.

При этом она видит проблемы, которые может принести такой подход. Например, если дворник работает на несколько домов сразу, то он просто соберет все листья в одну кучу. "Да и я сама часто сталкивалась с тем, что чужие мешки незаметно подтаскивали к стоящим. И тут у меня возникает вопрос - как потом управляющая компания поймет, какой объем относился к конкретному дому?" - рассуждает Морозова.