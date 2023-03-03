"Куда идут мои налоги?", "Грабеж", "Совсем страх потеряли", "Удивительные счета" - это еще самые мягкие комментарии, которые можно было прочитать в социальных сетях в ответ на полученные февральские счета от Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В них появилась загадочная графа "Вывоз биоотходов".
Скандал со счетами RNP: жители Риги всегда платили за вывоз биоотходов, но не знали об этом
На волне возмущения компания принесла извинения и сделала перерасчет. RUS TVNET разбирался в ситуации.
Что случилось?
В середине февраля примерно четверть всех клиентов RNP, или 35 000 квартир, получили счета с графой "Вывоз биоотходов". Тут стоит пояснить, что под "биоотходами" в данном случае подразумевались листья, трава, ветки и другие зеленые отходы, которые нельзя поместить в коричневые биоконтейнеры.
Причем тариф за вывоз отличался от дома к дому и от района к району. Например, жильцы дома на улице Дзеню в Плявниеках должны были заплатить 4,4 евро, а в Кенгарагсе счет составил уже 54 евро. Кто-то говорил, что получил счет за вывоз биоотходов в 80 евро. В данном случае жителям удалось выяснить, что имелись в виду прошлогодние листья, которые еще осенью были сложены в мешки и оставлены на газонах возле домов.
На волне критики и вопросов в RNP взяли паузу, после чего с портала e-parvaldnieks.lv исчезли все выставленные счета. Исправленные счета за коммунальные услуги больше не включали этот пункт.
"Мы должны извиниться перед всеми клиентами! У нас произошла техническая неполадка, которая связана с улучшением наших систем. Ввиду чего по ошибке в счетах за прошлый месяц появилась строка по биоотходам. Во-первых, это нестандартные биоотходы, и во-вторых, она там не должна была быть", - сказал представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.
Как так-то?
Казалось бы, вот она - зримая победа гражданского общества. Но остались вопросы: как вообще возникла такая ситуация? Кто и за чей счет должен убирать листья и зеленые биоотходы? И не повторится ли история со счетами в следующем месяце?
Эксперт жилищно-коммунальной сферы и общественно-политический деятель Екатерина Морозова рассказала RUS TVNET, что
"за биоотходы всегда платили жильцы, только они никогда об этом не знали".
Слова эксперта во вторник, 28 февраля, подтвердил и член правления RNP Берхард Малиновскис на заседании жилищного комитета Рижской думы. Он сообщил, что сейчас упомянутая услуга включена в общий раздел обслуживания здания (аpsaimniekošanas maksа).
"С каждым сезоном, с каждым годом тарифы возрастают - как на бытовой мусор, так и на биоотходы. Например, в одном из домов тариф за вывоз зеленых отходов доходит уже до 22 евро за кубометр, а в другом доме надо было вывезти 165 кубометров", - говорит эксперт.
В такой ситуации оставлять вывоз листьев в разделе "обслуживание дома" становится труднее. Тем более, по словам эксперта, заранее трудно подсчитать, сколько потребуется средств на уборку и вывоз листьев, так как это не постоянная величина.
Еще одна претензия жителей была в том, что плата от дома к дому различалась в несколько раз. По мнению Екатерины Морозовой, это зависит исключительно от "удачи" дома. Потому что тариф на вывоз листьев и травы рассчитывается от объема в кубометрах.
"Чем больше веток и деревьев на участке, тем больше объем, а значит и счет, который будет выставлен управляющему.
А дальше все зависит от везения. К одному дому могут относиться 50 деревьев, которые опадают и создают такой объем листвы, что и все 200 кубометров может получиться. А для другого дома это может быть вообще неактуально. Все зависит от количества зеленых насаждений на территории", - рассказала эксперт.
При этом она видит проблемы, которые может принести такой подход. Например, если дворник работает на несколько домов сразу, то он просто соберет все листья в одну кучу. "Да и я сама часто сталкивалась с тем, что чужие мешки незаметно подтаскивали к стоящим. И тут у меня возникает вопрос - как потом управляющая компания поймет, какой объем относился к конкретному дому?" - рассуждает Морозова.
Еще одна компания по обслуживанию домов, Latvijas Namsaimnieks, рассказала, как они проводят уборку территории домов от биоотходов. Биологические отходы, такие как трава, листья, ветки, собираются в одном месте, а данные о них передаются компании по вывозу мусора. Это платная услуга, а итоговая сумма зависит от тарифа оператора и общего объема отходов. Счет делится на количество квартир в доме, для которого была предоставлена услуга.
Таким образом, уборка биоотходов - это обычная услуга для управляющих компаний, за которую они выставляют счета жильцам.
Проблема возникла после "ошибки" RNP, которая показала жильцам еще одну позицию, за которую они платили и даже не подозревали.
Говоря о проблеме утилизации мусора, Екатерина Морозова отметила, что отходы в Риге делятся на несколько категорий:
- несортированные бытовые отходы,
- отсортированные биоотходы (коричневые контейнеры у домов рижан),
- контейнеры для стекла и легкой упаковки (картона, пластиковых бутылок).
У разных категорий отходов - разная цена утилизации, но в счетах для жителей они складываются и обозначены как вывоз мусора, что не позволяет жителям понять, за счет чего формируется плата за эту услугу, и не мотивирует жителей менять свои привычки, чтобы сэкономить. На деле же, сортируя отходы, можно существенно уменьшить плату за вывоз бытовых отходов.
Представитель RNP Уна Греневица в своем комментарии подтвердила это и сказала, что
"на данный момент цена состоит из платы за бытовые, органические, крупногабаритные отходы, а также включает в себя различные штрафы.
Например, если к мусорному контейнеру нельзя подъехать из-за припаркованных автомашин или в контейнер для рассортированных отходов попадает бытовой мусор".
При этом Уна Греневица пообещала, что в будущем RNP будут более подробно раскрывать каждую позицию по вывозу мусора.
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