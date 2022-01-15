Сб, 15.01.2022
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Сергей Лавров, глава МИД РФ

Вы знаете, что отсортированный мусор вывозят бесплатно? О реальной экономии

ФОТО: Кадр из видео

Сортировать бытовой мусор в типовой квартире - невозможно, нет места, убеждены многие. Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Екатерина Морозова считает это мифом, и более того - доступно объясняет, как сортировка мусора может снизить расходы на его вывоз. Очень полезная информация во времена космических коммунальных счетов прозвучала в эфире "Кто вам платит?".

В Латвии растет стоимость вывоза бытового мусора, и обусловлено это главным образом ростом налога на природные ресурсы. Что это значит? Что вплоть до 2023 года сумма напротив позиции "вывоз мусора" в наших коммунальных счетах будет продолжать расти. Но не для всех. Те, кто воспользуются сортировкой мусора, существенно сэкономят.

Уже сейчас практически у всех многоквартирных домов размещены контейнеры разных цветов - зеленый, голубой, желтый, а теперь еще и коричневый. Но проблема в том, что людям не объяснили, как это все работает, убеждена Екатерина Морозова: "Люди не понимают, как правильно сортировать. Народ наш не образован, они, может, и хотели бы, но не знают, как правильно. Есть желтый, зеленый, голубой контейнер... Чем они отличаются? Люди не знают. Вроде, все знают, что надо сортировать, но никто не понимает, зачем".

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства провела мини-опрос среди своих друзей, спрашивая: "Вы сортируете мусор?". 90% ей ответили, что нет, потому что не понимают, зачем.

"Говорю: "Вы знаете, что отсортированный мусор вывозят бесплатно?", отвечают: "Да ты что?". 

По факту многие не осознают, что если сортировать мусор, счет будет меньше. Он, конечно, не уменьшится автоматически. Важны два момента: во-первых, чтобы жильцы действительно дружно сортировали мусор, таким образом уменьшая долю бытового, и, во-вторых, чтобы управляющая компания (Rīgas namu pārvaldnieks итп.) при снижении бытового мусора снизила частоту его вывоза, что, соответственно, снизит расходы на эту услугу.

"Конечно, если в девятиэтажке сортируют два человека, а другие - нет, это капля в море, но если работать комплексно и объяснять людям, что так можно сэкономить - это действенное решение", - убеждена эксперт.

Морозова поделилась, как перевела целый дом на новый опыт. В жилом здании заварили мусоропровод, поставили контейнеры разных цветов, наклеили, что куда бросать, пояснили, что если выбросить туда бытовой мусор, будет штраф и счет не уменьшится, одним словом провели большую разъяснительную работу. 6-8 месяцев люди привыкали, а спустя полтора года нет никаких проблем, а экономия ощутимая. Счета за вывоз мусора уменьшились на 35-40%. "В том году Гетлини за тонну бытового мусора брали 60 евро, в этом - 80 евро, в следующем будут 95 евро", - добавляет эксперт.

Такая возможность есть у жильцов всех многоквартирных домов. Для этого даже необязательно созывать собрания и собирать подписи. Призвать управляющую компанию сократить частоту вывоза бытового неотсортированного мусора может и один активист, если ему удастся убедить всех уменьшить количество мусора путем его сортировки. А если рядом с вашим домом нет специальных контейнеров для сортировки, любой имеет право их запросить.

Для тех, кто считает, что сортировать мусор слишком сложно, у Екатерины есть еще один личный пример. "У меня стоит маленькое ведро из шведского магазина, куда я собираю пластмассу, металл и картон. Это все вместе можно нести в желтый контейнер. Стекла на самом деле очень мало, его собираю отдельно. То есть, не надо иметь три мусорных ведра, одного достаточно", - делится Морозова. По ее опыту, на сортировку можно отдать 80-85% бытового мусора. Остальное девушка складывает в бумажный пакет, который выбрасывает в обычный зеленый контейнер.

К новым коричневым контейнерам для органических отходов эксперт пока относится скептически. В первую очередь пугает вопрос гигиеничности: "Мы к этому придем. Но давайте сначала разберемся с пластмассой, металлом и картоном".

В заключении Морозова указала на еще один важный фактор удорожания вывоза мусора - крупногабаритный мусор. Зачастую люди недобросовестно выкидывают диваны, строительный мусор, технику на общую площадку для сбора бытового мусора, а так как обсуживающая компания обязана содержать ее в порядке, она вынуждена его вывезти, а плату за вывоз, соответственно, разделить на все квартиры. То есть - выкидывает недобросовестный сосед, а платят все.

В идеальном мире жильцы должны правильно утилизировать крупногабаритный мусор, обращаясь в специальные компании по вывозу строительного мусора или старой мебели. В свою очередь старую бытовую технику - холодильник, телевизор, элеткроприборы - в Латвии и вовсе вывозят бесплатно, напомнила Морозова.

Видео: Выпуск "Кто вам платит?" о мусоре

В эфире прозвучало:

  • 00:00 Еще и мусор? Он тоже "дорожает"! И его еще и становится больше;
  • 12:19 "С 1 февраля систему депозита мы введем!" Комментарий Мика Стуритиса, SIA Depozīta Iepakojuma Operators;
  • 18:47 Большой ли вклад внесет система депозита в борьбу за экологию?
  • 23:11 Боль маленьких магазинов о складировании бутылок - в чем суть?
  • 30:50 Налог на природные ресурсы растет, а вместе с ним и коммунальный счет. Пояснения Екатерины Морозовой;
  • 39:00 Как снизить расходы на вывоз мусора? Есть реальный вариант!
  • 49:35 Сортировать мусор - легко. И это правда снижает счет;
  • 56:23 Итоги эфира и поиск "генерала Болдераи"!

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