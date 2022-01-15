Вы знаете, что отсортированный мусор вывозят бесплатно? О реальной экономии

По факту многие не осознают, что если сортировать мусор, счет будет меньше. Он, конечно, не уменьшится автоматически. Важны два момента: во-первых, чтобы жильцы действительно дружно сортировали мусор, таким образом уменьшая долю бытового, и, во-вторых, чтобы управляющая компания (Rīgas namu pārvaldnieks итп.) при снижении бытового мусора снизила частоту его вывоза, что, соответственно, снизит расходы на эту услугу.

"Конечно, если в девятиэтажке сортируют два человека, а другие - нет, это капля в море, но если работать комплексно и объяснять людям, что так можно сэкономить - это действенное решение", - убеждена эксперт.

Морозова поделилась, как перевела целый дом на новый опыт. В жилом здании заварили мусоропровод, поставили контейнеры разных цветов, наклеили, что куда бросать, пояснили, что если выбросить туда бытовой мусор, будет штраф и счет не уменьшится, одним словом провели большую разъяснительную работу. 6-8 месяцев люди привыкали, а спустя полтора года нет никаких проблем, а экономия ощутимая. Счета за вывоз мусора уменьшились на 35-40%. "В том году Гетлини за тонну бытового мусора брали 60 евро, в этом - 80 евро, в следующем будут 95 евро", - добавляет эксперт.

Такая возможность есть у жильцов всех многоквартирных домов. Для этого даже необязательно созывать собрания и собирать подписи. Призвать управляющую компанию сократить частоту вывоза бытового неотсортированного мусора может и один активист, если ему удастся убедить всех уменьшить количество мусора путем его сортировки. А если рядом с вашим домом нет специальных контейнеров для сортировки, любой имеет право их запросить.

Для тех, кто считает, что сортировать мусор слишком сложно, у Екатерины есть еще один личный пример. "У меня стоит маленькое ведро из шведского магазина, куда я собираю пластмассу, металл и картон. Это все вместе можно нести в желтый контейнер. Стекла на самом деле очень мало, его собираю отдельно. То есть, не надо иметь три мусорных ведра, одного достаточно", - делится Морозова. По ее опыту, на сортировку можно отдать 80-85% бытового мусора. Остальное девушка складывает в бумажный пакет, который выбрасывает в обычный зеленый контейнер.

К новым коричневым контейнерам для органических отходов эксперт пока относится скептически. В первую очередь пугает вопрос гигиеничности: "Мы к этому придем. Но давайте сначала разберемся с пластмассой, металлом и картоном".

В заключении Морозова указала на еще один важный фактор удорожания вывоза мусора - крупногабаритный мусор. Зачастую люди недобросовестно выкидывают диваны, строительный мусор, технику на общую площадку для сбора бытового мусора, а так как обсуживающая компания обязана содержать ее в порядке, она вынуждена его вывезти, а плату за вывоз, соответственно, разделить на все квартиры. То есть - выкидывает недобросовестный сосед, а платят все.

В идеальном мире жильцы должны правильно утилизировать крупногабаритный мусор, обращаясь в специальные компании по вывозу строительного мусора или старой мебели. В свою очередь старую бытовую технику - холодильник, телевизор, элеткроприборы - в Латвии и вовсе вывозят бесплатно, напомнила Морозова.

Видео: Выпуск "Кто вам платит?" о мусоре

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