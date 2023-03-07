Президент Эстонии Алар Карис не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки в Строительный кодекс, в Закон о применении Строительного кодекса и в Закон о планировании, а также закон о внесении изменений в Закон о госимуществе, поскольку они противоречат Конституции, пишет Rus.Postimees.
Президент Эстонии отказался провозглашать закон о советских памятниках
"Первая часть первой статьи принятого закона с правовой точки зрения неясна и, следовательно, противоречит части второй статьи 13 Конституции", - передала слова главы государства канцелярия президента.
В принятом Рийгикогу законе говорится: "Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим или акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление".
"Согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии, - указал Карис. - Это легитимная цель, но запрещенные объекты определены в законе выражением, которому нельзя придать однозначный смысл даже при обычных способах толкования. Из пояснительной записки видно, что запрещенными объектами являются в первую очередь те, которые связаны с деятельностью советской власти. Однако сам запрет формулируется гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона из-за неудачной формулировки должен делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду".
"Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом корректировать свои действия, - сказал президент Карис. - Кроме того, нечетко сформулированный запрет побуждает во избежание рисков к сносу объектов или отказу от благоустройства объектов, удаление которых из публичного пространства не входит в цели законодателя".
Комментарий Анастасии Коваленко-Кылварт (ЦП):
Положительной новостью стало сегодняшнее решение президента Алара Кариса не провозглашать закон о символике и монументах, поскольку он противоречит Конституции, точнее - ее положению, где сказано, что закон защищает каждого от произвола государственной власти.
Если бы не решение главы государства, то вскоре, возможно, мы получили бы ряд новых проблем. Для муниципалитетов приятие закона означало бы появление дополнительных объемов работ и немалые финансовые затраты, причем совершенно бессмысленные. К примеру, пришлось бы закрашивать потолочную роспись в театре "Эстония", удалять символику со здания кинотеатра "Сыпрус", сносить часть фасада здания напротив Stockmann и прочее. Поэтому одно только положение закона, позволяющее сносить здания, если запрещенную символику невозможно удалить, не может не вызывать сомнений в адекватности и правомерности инициативы.
Кроме того, этот закон не только абсурден, но и откровенно опасен, так как последствием его применения на практике стал бы дальнейший раскол общества и эскалация напряженности. Хочется надеяться, что в решении судьбы этой инициативы наконец поставлена точка и новый созыв парламента не станет возвращаться к его рассмотрению.
В ходе первого и второго чтений законопроекта парламентская фракция центристов вносила предложение отклонить законопроект, однако остальные фракции его не поддержали. Законопроект был принят в третьем чтении. Фракция Центристской партии была единственной, которая проголосовала против законопроекта.
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