Президент Эстонии отказался провозглашать закон о советских памятниках

"Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом корректировать свои действия, - сказал президент Карис. - Кроме того, нечетко сформулированный запрет побуждает во избежание рисков к сносу объектов или отказу от благоустройства объектов, удаление которых из публичного пространства не входит в цели законодателя".

Комментарий Анастасии Коваленко-Кылварт (ЦП):

Анастасия Коваленко-Кылварт Фото: Центристская партия

Положительной новостью стало сегодняшнее решение президента Алара Кариса не провозглашать закон о символике и монументах, поскольку он противоречит Конституции, точнее - ее положению, где сказано, что закон защищает каждого от произвола государственной власти.

Если бы не решение главы государства, то вскоре, возможно, мы получили бы ряд новых проблем. Для муниципалитетов приятие закона означало бы появление дополнительных объемов работ и немалые финансовые затраты, причем совершенно бессмысленные. К примеру, пришлось бы закрашивать потолочную роспись в театре "Эстония", удалять символику со здания кинотеатра "Сыпрус", сносить часть фасада здания напротив Stockmann и прочее. Поэтому одно только положение закона, позволяющее сносить здания, если запрещенную символику невозможно удалить, не может не вызывать сомнений в адекватности и правомерности инициативы.

Кроме того, этот закон не только абсурден, но и откровенно опасен, так как последствием его применения на практике стал бы дальнейший раскол общества и эскалация напряженности. Хочется надеяться, что в решении судьбы этой инициативы наконец поставлена точка и новый созыв парламента не станет возвращаться к его рассмотрению.

В ходе первого и второго чтений законопроекта парламентская фракция центристов вносила предложение отклонить законопроект, однако остальные фракции его не поддержали. Законопроект был принят в третьем чтении. Фракция Центристской партии была единственной, которая проголосовала против законопроекта.