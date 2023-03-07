Организации медиков начали готовиться к чрезвычайной ситуации в медицине

По подсчетам больниц, общая нехватка, или невыплаченная государством больницам сумма, в 2022 году составляла 88 миллионов евро. Установленные в стране тарифы на услуги уже давно не покрывают даже их себестоимость, еще более критической ситуацию сделали и высокая инфляция, дорогие энергоресурсы, отопление и материалы.

Кроме того, часть практик семейных врачей до сих пор не получили деньги за январь, а предусмотренные дополнительно на 2023 год более 4 миллионов евро не покроют даже инфляцию и расходы на энергоресурсы. По оценке организации, выделенные в проекте бюджета неполные 30 миллионов евро для повышения зарплат медиков, а также недостаточное финансирование для реализации онкологических и других планов, не смогут существенно улучшить ситуацию.

Организации работающих в сфере здравоохранения обращают внимание на то, что из-за недостаточного финансирования Латвия в этом и в последующие годы будет бессмысленно терять людей - минимум 13 в день, более 150 в год. Более того, если только не выделить финансирование на включенные в план по онкологии медикаменты, в этом году борьбу с болезнью могут проиграть более 100 пациентов.

В Латвии финансирование сферы здравоохранения в этом году будет самым низким в ЕС и в 2023-м и в последующие годы упадет ниже 4% от ВВП. Снижение наблюдается и в абсолютных числах - с двух миллиардов евро в 2022 году до 1,6 миллиарда евро в 2023 и 2024 годах. Латвии, чтобы догнать соседей и приблизиться к среднему уровню по Европе, согласно принятым правительством "Руководящим принципам общественного здоровья на 2021-2027 годы", необходимо направлять на здравоохранение 6,5% от ВВП, а траты правительства Латвии на сферу (удельный вес от всех расходов) должны составлять около 15%

Организации отмечают, что Латвия страдает от хронической нехватки человеческих ресурсов - на 1000 жителей насчитывается 3,3 врача, в Литве - 5, тогда как во Франции - 6,5 врача, а в Италии - 8. Драматично и количество медсестер в Латвии - 4,6 медсестры на 1000 жителей. Для сравнения: в Литве - 9,4, в Эстонии - 6,6. В скандинавских странах на 1000 жителей насчитывается 15-17 медсестер. В Латвии сейчас не хватает по меньшей мере 4000 медсестер и помощников медсестер.

Минимальная ставка врача-специалиста в Латвии - 1555 евро в месяц, старшего резидента - 1506 евро. Для сравнения: в Эстонии их минимальные ставки составляют 2721 и 2521 евро соответственно.