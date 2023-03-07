Организации медиков договорились незамедлительно начать подготовку к объявлению чрезвычайной ситуации как в основной, так и в амбулаторной и неотложной медицине, сообщила представитель Латвийского общества врачей (LĀB) Эвия Ансонска.
Организации медиков начали готовиться к чрезвычайной ситуации в медицине
Осознавая драматическую ситуацию в сфере здравоохранения Латвии и тяжелые последствия, которые уже в этом году вызовет недостаточное государственное финансирование, профессиональные организации занятых в сфере здравоохранения и больниц начали готовиться к объявлению чрезвычайной ситуации в медицине. Чтобы привлечь внимание международной общественности, письма о тяжелой ситуации в сфере здравоохранения Латвии направлены Еврокомиссии, Постоянному комитету европейских врачей (CPME) и Европейскому объединению специалистов в области медицины (UEMS). Кроме того, об ожидаемом ухудшении доступности и качества здравоохранения уже проинформированы депутаты Сейма, президент и омбудсмен.
Президент LĀB Илзе Айзсилниеце пояснила, что при нынешнем финансировании здравоохранения и отношении правительства сфера столкнется с серьезным кризисом не позднее лета. Практики семейных врачей закрываются или закрывают свои филиалы, не хватает рабочих рук и денег для дальнейшего содержания практик. В свою очередь в больницах, в амбулаторных учреждениях небывало длинные очереди на обследования, которые в этом году придется значительно сократить или прекратить из-за нехватки финансирования. Врачи и медсестры планируют массово покинуть сферу и страну, признала она.
По подсчетам больниц, общая нехватка, или невыплаченная государством больницам сумма, в 2022 году составляла 88 миллионов евро. Установленные в стране тарифы на услуги уже давно не покрывают даже их себестоимость, еще более критической ситуацию сделали и высокая инфляция, дорогие энергоресурсы, отопление и материалы.
Кроме того, часть практик семейных врачей до сих пор не получили деньги за январь, а предусмотренные дополнительно на 2023 год более 4 миллионов евро не покроют даже инфляцию и расходы на энергоресурсы. По оценке организации, выделенные в проекте бюджета неполные 30 миллионов евро для повышения зарплат медиков, а также недостаточное финансирование для реализации онкологических и других планов, не смогут существенно улучшить ситуацию.
Организации работающих в сфере здравоохранения обращают внимание на то, что из-за недостаточного финансирования Латвия в этом и в последующие годы будет бессмысленно терять людей - минимум 13 в день, более 150 в год. Более того, если только не выделить финансирование на включенные в план по онкологии медикаменты, в этом году борьбу с болезнью могут проиграть более 100 пациентов.
В Латвии финансирование сферы здравоохранения в этом году будет самым низким в ЕС и в 2023-м и в последующие годы упадет ниже 4% от ВВП. Снижение наблюдается и в абсолютных числах - с двух миллиардов евро в 2022 году до 1,6 миллиарда евро в 2023 и 2024 годах. Латвии, чтобы догнать соседей и приблизиться к среднему уровню по Европе, согласно принятым правительством "Руководящим принципам общественного здоровья на 2021-2027 годы", необходимо направлять на здравоохранение 6,5% от ВВП, а траты правительства Латвии на сферу (удельный вес от всех расходов) должны составлять около 15%
Организации отмечают, что Латвия страдает от хронической нехватки человеческих ресурсов - на 1000 жителей насчитывается 3,3 врача, в Литве - 5, тогда как во Франции - 6,5 врача, а в Италии - 8. Драматично и количество медсестер в Латвии - 4,6 медсестры на 1000 жителей. Для сравнения: в Литве - 9,4, в Эстонии - 6,6. В скандинавских странах на 1000 жителей насчитывается 15-17 медсестер. В Латвии сейчас не хватает по меньшей мере 4000 медсестер и помощников медсестер.
Минимальная ставка врача-специалиста в Латвии - 1555 евро в месяц, старшего резидента - 1506 евро. Для сравнения: в Эстонии их минимальные ставки составляют 2721 и 2521 евро соответственно.
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