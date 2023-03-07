Латвия не готова к электронным выборам, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите в интервью программе TV3 "900 секунд".
Руководитель ЦИК: Латвия не готова к электронным выборам
В минувшие выходные она участвовала в наблюдении за выборами в эстонский парламент. По словам Саулите, избирательные системы Латвии и Эстонии имеют много общего, но есть и различия. В качестве положительного аспекта латвийской системы Саулите назвала онлайн-регистр избирателей, который позволяет гражданам голосовать на любом избирательном участке, тогда как
в Эстонии есть электронное голосование, которое, по ее словам, является "результатом 20 лет работы и частью цифровой системы, в которой живет Эстония".
В Эстонии уже давно введены электронные выборы, и они настолько безопасны, насколько это возможно - сами эстонцы признают, что такой тип выборов на 99% безопасен, но никогда не будет на 100%, сказала Саулите, еще раз подчеркнув, что введение таких выборов потребовало многих усилий, больших вложений, в том числе и в то, как мыслит вся страна.
"Мы и большая часть мира не готовы к электронным выборам. В этом случае Эстония уникальна, выбрав еще в начале века цифровой путь, в котором выборы являются важной, но небольшой частью", - сказала глава ЦИК.
По мнению Саулите, чтобы ввести в Латвии электронные выборы, необходимо изменить всю государственную политику.
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