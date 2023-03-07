В Огре трое мужчин принуждали женщину к проституции

Трое лиц обвиняются в принуждении женщины к занятию проституцией в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Кроме того, двое из этих лиц также обвиняются в вовлечении женщины в занятие проституцией.

Согласно материалам дела, двое обвиняемых, злоупотребляя доверием известной им женщины, а также финансовой зависимостью этой женщины от одного из обвиняемых, вовлекли ее в занятие проституцией.

После этого обвиняемые сформировали организованную группу в составе трех человек, чтобы принуждать потерпевшую к занятию проституцией. На имя потерпевшей была арендована квартира в Огре, где она проживала вместе с двумя обвиняемыми.

Чтобы заставить женщину заниматься проституцией, к ней применялось физическое и эмоциональное насилие, ее контакты и работа полностью контролировались, а все деньги, которые потерпевшая зарабатывала за оказание сексуальных услуг, доставались подсудимым.

Подсудимые свою вину не признают.