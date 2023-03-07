СМИ: "Северный поток" мог быть взорван сторонниками Украины

По словам официальных лиц США, нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его ближайшее окружение были причастны к операции или отдали такой приказ.

По словам источников The New York Times, окончательные выводы пока не сделаны, но "остается открытой возможность, что операцию могли в нарушение принятых правил провести прокси-силы, имевшие связи с украинским правительством или спецслужбами".

Напомним, что в конце сентября 2022 года в Балтийском море произошло несколько взрывов, повредивших оба трубопровода "Северный поток" и вызвавших четыре утечки.

Шведская прокуратура подтвердила, что взрывы на газопроводе "Северный поток" были диверсией, но виновные до сих пор не установлены.

Украина и ее союзники годами выступали против проекта "Северный поток", считая его угрозой национальной безопасности.

Но украинское правительство и военные отрицают свою причастность к диверсии и заявляют, что не знают, кто ее осуществил.

Официальные лица США признали, что до сих пор остается много неизвестного о диверсантах и ​​их принадлежности.

Согласно новому отчету американской разведки, они являются противниками президента России Владимира Путина, но кто конкретно совершал и финансировал диверсию, не уточняется.

Официальные лица США отказались раскрыть характер новой информации или то, как она была получена. Власти также молчат о том, насколько сильны доказательства.

Взрывчатка, вероятно, была заложена опытными водолазами, которые, как предполагалось, не были связаны с военными или разведывательными службами. Но не исключено, что диверсанты ранее прошли специальную подготовку, организованную правительством, заявили представители США.

Официальные лица, проинформированные о последних разведданных, расходятся во мнениях относительно того, какое значение следует придавать этой информации. Все официальные лица говорили со СМИ на условиях анонимности.