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СМИ: "Северный поток" мог быть взорван сторонниками Украины

rus.tvnet.lv
СМИ: "Северный поток" мог быть взорван сторонниками Украины
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Взрыв на "Северном потоке"
Взрыв на "Северном потоке" Фото: AFP / Scanpix

Последняя информация американской разведки показывает, что взрыв газопровода "Северный поток" в сентябре прошлого года в Балтийском море мог быть осуществлен проукраинской группировкой, но нет никаких указаний на то, что эта группа действовала по приказу украинских властей. Об этом сообщает The New York Times.

По словам официальных лиц США, нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его ближайшее окружение были причастны к операции или отдали такой приказ.

По словам источников The New York Times, окончательные выводы пока не сделаны, но "остается открытой возможность, что операцию могли в нарушение принятых правил провести прокси-силы, имевшие связи с украинским правительством или спецслужбами".

Напомним, что в конце сентября 2022 года в Балтийском море произошло несколько взрывов, повредивших оба трубопровода "Северный поток" и вызвавших четыре утечки.

Шведская прокуратура подтвердила, что взрывы на газопроводе "Северный поток" были диверсией, но виновные до сих пор не установлены.

Украина и ее союзники годами выступали против проекта "Северный поток", считая его угрозой национальной безопасности.

Но украинское правительство и военные отрицают свою причастность к диверсии и заявляют, что не знают, кто ее осуществил.

Официальные лица США признали, что до сих пор остается много неизвестного о диверсантах и ​​их принадлежности.

Согласно новому отчету американской разведки, они являются противниками президента России Владимира Путина,  но кто конкретно совершал и финансировал диверсию, не уточняется.

Официальные лица США отказались раскрыть характер новой информации или то, как она была получена. Власти также молчат о том, насколько сильны доказательства.

Взрывчатка, вероятно, была заложена опытными водолазами, которые, как предполагалось, не были связаны с военными или разведывательными службами. Но не исключено, что диверсанты ранее прошли специальную подготовку, организованную правительством, заявили представители США.

Официальные лица, проинформированные о последних разведданных, расходятся во мнениях относительно того, какое значение следует придавать этой информации. Все официальные лица говорили со СМИ на условиях анонимности.

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