Видео ⟩ "Стакис пришел без парика": российская пропаганда лжет об открытии Skapis

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Правозащитник Виктория Ткаченко рассказала Apollo.lv: "Удивительно, что информация об открытии клуба появилась в пропагандистских СМИ. Непонятно, как могут быть связаны такие разные вещи, как снос памятника и открытие клуба".

Как сообщалось, на прошлой неделе в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками.

Галерея: Открытие нового места Skapis

У владельца Skapis Нормундса Нурашевскиса идея такого места была уже давно, рассказывают креативные директора Skapis Бруно Шестаков и Иева Митс. "Он не знал, как сделать это правильно", - объясняет Иева.

Бруно и Иева, опытные менеджеры творческих проектов и часть квир-сообщества, оказались идеальным выбором. "Он нашел меня и Бруно - лесбиянку и гея - и сказал, что хотел бы сделать что-то такое, - смеется Иева. - Вся Рига, вся Латвия уже ждали такого места - у нас в принципе до этого не было подобного места, где каждый мог бы почувствовать себя свободно и безопасно".

В то же время Бруно и Иева подчеркивают, что в Skapis рады видеть всех, кто мыслит открыто и не имеет предрассудков, вне зависимости от сексуальной идентичности.