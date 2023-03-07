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Видео ⟩ "Стакис пришел без парика": российская пропаганда лжет об открытии Skapis

rus.tvnet.lv
"Стакис пришел без парика": российская пропаганда лжет об открытии Skapis
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Ольга Скабеева
Ольга Скабеева Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Во вторник, 7 марта, в программе российского пропагандистского телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева распространила дезинформацию об открытии культурной площадки Skapis, которое состоялось 2 марта.

Кремлевкая пропагандистка Ольга Скабеева сказала в программе: "Новый гей-клуб - Skapis, на открытии которого лично присутствовал мэр Риги Мартиньш Стакис. Такой неожиданный каминг-аут. Мэр даже принарядился - пришел без парика и даже без макияжа, в отличие от других посетителей клуба, но в обтягивающих штанишках и пиджаке с блестящими лацканами".

"Атмосфера соответствующая - трэш, угар, содомия. Это, наверное, уже обычное дело для Европы. Тут вот что еще имеет значение - тот же самый Стакис обещает закрыть в Риге Рижский русский театр имени Михаила Чехова, санкционировал снос памятника воинам-освободителям и совсем не против марша легионеров СС. Так что новый гей-клуб действительно в русле его политики".

Но на самом деле мэр Риги пришел на мероприятие в черном пиджаке и классических брюках. Также на фотографиях видно, что не все посетители пришли в париках.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Правозащитник Виктория Ткаченко рассказала Apollo.lv: "Удивительно, что информация об открытии клуба появилась в пропагандистских СМИ. Непонятно, как могут быть связаны такие разные вещи, как снос памятника и открытие клуба".

Как сообщалось, на прошлой неделе в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками.

Галерея: Открытие нового места Skapis

У владельца Skapis Нормундса Нурашевскиса идея такого места была уже давно, рассказывают креативные директора Skapis Бруно Шестаков и Иева Митс. "Он не знал, как сделать это правильно", - объясняет Иева.

Бруно и Иева, опытные менеджеры творческих проектов и часть квир-сообщества, оказались идеальным выбором. "Он нашел меня и Бруно - лесбиянку и гея - и сказал, что хотел бы сделать что-то такое, - смеется Иева. - Вся Рига, вся Латвия уже ждали такого места - у нас в принципе до этого не было подобного места, где каждый мог бы почувствовать себя свободно и безопасно".

В то же время Бруно и Иева подчеркивают, что в Skapis рады видеть всех, кто мыслит открыто и не имеет предрассудков, вне зависимости от сексуальной идентичности.

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