Западная разведка рассказала о потерях ЧВК "Вагнер" под Бахмутом

Об этом во вторник, 7 марта, сообщил СМИ высокопоставленный западный чиновник, сообщает британское издание The i Paper.

По словам чиновника, на Западе появляется все больше свидетельств того, что российские призывники отказываются идти в бой в других горячих точках вдоль линии фронта, в частности возле Угледара, где "ежедневно гибнут или получают ранения сотни российских солдат".

Также западные чиновники считают, что у ЧВК "Вагнер" заканчиваются резервы, так как количество мужчин призывного возраста в российских тюрьмах, откуда вербуются наемники, начинает уменьшаться.

Смертность среди "вагнеровцев" значительно выше, чем в российских вооруженных силах.

В Бахмуте российские войска не добились успеха, а число убитых действительно велико, сказал западный чиновник, добавив, что российская армия находится в очень плохом состоянии.

Чиновник сказал, что у него нет данных о потерях Украины, но они значительно ниже, чем у России. Также, по словам чиновника, на Западе считают правильным решение Киева продолжить оборону "тактически не важного города".

"Там убивают очень много российских солдат. Это может продолжаться еще месяц, или Украина может решить уйти из города", - сказал чиновник.

Разведка НАТО оценивает потери российской стороны в боях за Бахмут в пять раз превышающие потери Украины.

В то же время британская разведка утверждает, что битва за Бахмут продолжает истощать силы как украинских защитников, так и российских войск.