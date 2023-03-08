Генеральным директором LDDK назначен Каспар Горкшс

На собрании члены LDDK голосованием утвердили отчет организации за 2022 год, бюджет, новую редакцию устава LDDK, а также приняли решение об утверждении кандидатуры Горкшса на посту генерального директора конфедерации. Горкшс планирует начать работу в LDDK 10 апреля этого года.

Утвержденная собранием членов LDDK новая редакция устава вступит в силу 9 марта этого года. Согласно новой редакции, совет LDDK отныне будет состоять из 15 членов (членов LDDK) - президента и 14 членов совета. В правлении LDDK впредь будет два члена - председатель правления (генеральный директор) и заместитель председателя правления, которые избираются на пять лет и отзываются советом LDDK.

Отбор претендентов проходил в несколько туров, и Горкшс был единственным претендентом, который был выдвинут отборочной комиссией LDDK для утверждения на собрании членов LDDK.

На сегодняшнем собрании также состоялась дискуссия с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Арвилом Ашераденсом и министром экономики Илзе Индриксоне по вопросам экономических преобразований и предпринимательства в Латвии. Участники акцентировали внимание на вопросах доступности рабочей силы, теневой экономики, конкурентоспособности, а также эффективности сектора здравоохранения.

Как сообщалось, на конкурс на должность генерального директора LDDK была подана 51 заявка. Прежний генеральный директор Лига Меньгелсоне в декабре 2022 года стала министром здравоохранения.