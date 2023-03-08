За время безвизового режима в Беларуси арестовали 18 латвийцев

Эти люди обвиняются белорусскими властями в различных нарушениях законодательства.

Несмотря на то, что латвийцам по-прежнему разрешен въезд в Беларусь без визы, МИД призывает не посещать соседнюю страну.

По данным МИД, в Беларуси латвийцы могут быть подвергнуты провокациям со стороны белорусских спецслужб, ложно обвинены в нарушении белорусских законов и арестованы.

Также в МИД напоминают, что из-за недостаточной законности в Беларуси возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам очень ограничены.