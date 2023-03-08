В этот день в 1978 году - 45 лет назад - в только что построенном 7-этажном корпусе родился первый ребенок - девочка.
Почему 8 марта важная дата для Рижского роддома?
Строительство нового здания заняло около пяти лет. К зданию была прикреплена табличка на русском языке, где сообщалось, что Родильный дом был построен на средства, заработанные за время коммунистических субботников - почти 3 миллиона рублей.
Рижский родильный дом был признан самым большим и современным во всех балтийских странах. Особым "шиком" была внутренняя телефонная сеть на 300 номеров. Из специальных кабин, расположенных в вестибюле, отцы могли напрямую звонить в палаты, где находились матери.
Со временем здание, построенное на основе советского понимания заботы о пациентах и комфорте, постепенно модернизировалось. Сегодня, в честь 8 марта, врачи едят торт и отдают дань уважения своим коллегам, работающим здесь с момента открытия нового корпуса!
Галерея: Рижский роддом
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