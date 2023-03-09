Минувшая неделя у российских пропагандистов выдалась крайне активной и насыщенной агрессивными заявлениями. Доминировали две темы: террористическая атака в приграничном российском городе Брянске и дипломатические "успехи" министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20.
За занавесом: между стрельбой в Брянске и клоунадой Лаврова
Со 2 марта "кремлины" без устали твердят о безжалостной акции украинских террористов в Брянске и угрожают жестоко отомстить.
По традиции "мозговым центром" операции объявлен Запад, и те страны, спецслужбы которых помогли организовать этот теракт (пропагандисты преподносят это как неопровержимый факт), должны быть объявлены пособниками терроризма.
Для ясности следует добавить: никто и не отрицает, что 2 марта в Брянске произошло боестолкновение, в результате которого погибли два человека. Также известно, что ответственность за это взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК).
Однако в то время как российские пропагандисты утверждают, что данная группировка является частью украинских вооруженных сил, на Западе в это особо никто не верит. Отрицает данный факт и Украина. Открытым остается вопрос, является ли упомянутый РДК самостоятельным подразделением российских партизан, противостоящих путинскому режиму, или же имеет связи со спецслужбами страны-агрессора.
Параллельно горячей темой для обсуждений стали дипломатические "успехи", разыгранные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20, который подчеркнул, что "большинство человечества на стороне России". По мнению пропагандистов, саммит G20 является доказательством заката "однополярного мира".
Настоящие партизаны или провокация?
Украинцы - это террористы, убивающие мирных жителей. За терактом должна последовать быстрая и жестокая месть. В таком свете кремлевские идеологи подают события 2 марта в приграничном российском городе Брянске, где вооруженные люди открыли огонь по гражданскому автомобилю "Нива", убив двух человек и ранив десятилетнего мальчика. Ответственность за инцидент взял на себя "Российский добровольческий корпус".
Пропагандисты поспешили объявить, что это подразделение входит в состав вооруженных сил Украины и что ответственность за теракт полностью лежит на Украине и ее западных "хозяевах". Одиозный военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что "мозговым центром" операции был Лондон, поэтому Россия должна срочно понизить статус дипломатических отношений с Великобританией, выслать британского посла и отозвать собственного. По мнению Коротченко, численный состав британского посольства в России должен быть сокращен вдвое.
Пропагандисты Евгений Попов, Ольга Скабеева и Владимир Соловьев утверждали, что нападение было совершено с использованием натовского оружия, поэтому не остается сомнений в том, что за брянскими событиями стоит "коллективный Запад".
По заявлению президента России Владимира Путина, теперь совершенно очевидно, что Украина является террористическим государством и хочет уничтожить Россию, ее культуру и язык.
Между тем советник президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте написал, что история о группе украинских диверсантов, действующих в России, является сознательной российской провокацией.
"Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Партизанское движение в России становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - пишет Подоляк.
Военный эксперт российского оппозиционного СМИ "Медуза" Дмитрий Кузнец считает, что произошедшее в Брянске - это либо полный провал российских пограничников и ФСБ, либо их собственная акция. СМИ пишет о том, что россияне уже давно пытаются убедить как свою, так и мировую общественность в том, что украинцы совершают теракты на территории России.
В декабре 2022 года ФСБ сообщала о попытках "диверсионно-террористических актов" в Брянской области. 26 декабря поступило известие, что на границе погибли четыре украинца, которые, вероятно, входили в состав "диверсионной группы", планировавшей теракты.
ФСБ даже опубликовала видео окровавленных тел и позже назвала имена погибших - предположительно, бойцов украинского добровольческого батальона "Братство", формально не входящего в состав вооруженных сил Украины. Ссылаясь на The Insider, Кузнец пишет, что журналисты заметили на видео много странностей и нестыковок: так, у одного из убитых "диверсантов", которому пришлось отмерять километры по пересеченной местности, были совершенно чистые подошвы ботинок. Кроме того, батальон "Братство" ранее не был известен как подразделение, участвующее в операциях в тылу.
Надо сказать, что обзор публикаций зарубежных СМИ, освещающих события в Брянске, таких как The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, позволяет сделать вывод, что ни одно из них не торопится обвинить в случившемся Украину и связать РДК с вооруженными силами Украины. Вместо этого преобладают две другие версии произошедшего - деятельность российских партизан и провокация ФСБ.
"Похоже, что это нападение принесло пользу только одной группе людей, а именно "Российскому добровольческому корпусу", - отмечает исследователь из Bellingcat Майкл Колборн,
который занимается изучением крайне правых сил, сообщает The New York Times и добавляет, что эта "акция" позволила за один день удвоить количество подписчиков РДК на канале Telegram.
Издание также ссылается на представителя украинской военной разведки Андрея Черняка, по мнению которого события в Брянске являются сигналом того, что Россия больше не способна нормально функционировать внутри себя и это неизбежно приведет к ее краху.
В дополнение к заявлению Майкла Колборна о том, что брянские события пошли на пользу лишь РДК, все же хочется добавить, что они определенно подлили масла в огонь и пропагандистам.
А именно произошедшее - идеальный повод представить украинцев террористами, демонизировать их, предоставить народу России "доказательства" того, что Украина действительно ей угрожает, а также в очередной раз выставить страны Запада сторонниками терроризма, подкормив утверждение страшилками о Лондоне как "мозговом центре" операции.
В глазах российской общественности это еще больше узаконивает удары по украинским городам, ведь с террористами надо бороться.
Лавров-ЛаФров
Пропагандисты, естественно, сосредоточили внимание на саммите G20 в Индии, объявив его дипломатической победой министра иностранных дел России Лаврова. Ведь у него появилась возможность унизить госсекретаря США Энтони Блинкена в глазах россиян: тот якобы "выпрашивал" встречу с Лавровым, которая произошла лишь мимоходом, и вообще Блинкен догонял Лаврова, на бегу выкрикивая заявления, которые Лавров даже слушать не хотел.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в одной из программ подчеркнула, что эта встреча была настолько незначительной, что о ней даже не стоит упоминать.
Короче говоря, американцы напуганы решением России приостановить участие в договоре СНВ о нераспространении ядерного оружия, поэтому теперь гоняются за Лавровым.
Согласно откровенной лжи пропагандиста Соловьева, саммит G20 подтвердил, что большинство человечества на стороне России. На самом деле, по данным международной прессы, большинство стран осудили Россию. Лишь два государства - Россия и Китай - не подписали итоговое коммюнике саммита.
При этом кремлевские идеологи старались подать события так, словно все страны, кроме Запада, славе которого скоро придет конец, хотят дружить с Россией и не могут дождаться конца "однополярного" мира.
В этом отношении показателен случай с одним из высказываний Лаврова. А именно он заявил с трибуны, что Россия пытается положить конец войне, которая была начата против нее с помощью украинского народа. По данным прессы и различных аналитиков, в том числе профессора Школы публичной политики им. Харриса Чикагского университета, российского экономиста Константина Сонина, после этих слов Лаврова в зале раздался громкий смех.
"Российские "дипломаты" думают, что ложь, которой они дополняют фантазии Путина (в целях продвижения по службе), может быть воспринята другими как что угодно, но только не как ложь", - пишет Сонин.
Примечательно, что в соцсетях уже гуляет фотография Лаврова, лицо которого разрисовано, как у клоуна, с комментариями, что российский министр иностранных дел в один момент превратился из Лаврова в "Лафрова" (от английского слова "laugh" - смеяться).
Россиянам нечем гордиться
Надо сказать, что значительных успехов на фронте россияне не имеют, если только не считать достижением горы трупов собственных солдат. Вопреки прогнозам многочисленных российских военных экспертов о том, что Бахмут падет не позднее 20 февраля, захватить город до сих пор не удалось.
Кроме того, по оценкам украинцев, потери российских войск в Украине достигли 153 770 человек. Поэтому как мантра звучат рассказы "военкоров", в которые они и сами с трудом верят, что украинцы на исходе сил и их боевой дух упал до критической отметки. Соловьев продолжает рассказывать набившие оскомину байки о том, как украинцы бросают своих павших на поле боя солдат.
"Реальность такова, что если русские захватят Бахмут - они захватят руины", - заявил в беседе с The New York Times военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке, сотрудник сиднейского аналитического центра Lowy Institute Мик Райан.
"Это город с минимальной стратегической важностью, в котором почти не осталось инфраструктуры для поддержки оккупационных сил. То, что Россия так много вложила в его захват, красноречиво говорит о ее плохой стратегии в этой войне", - подчеркнул военный аналитик.
Проект софинансирует Фонд поддержки медиа (MAF) из средств госбюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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