За занавесом: между стрельбой в Брянске и клоунадой Лаврова

Надо сказать, что обзор публикаций зарубежных СМИ, освещающих события в Брянске, таких как The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, позволяет сделать вывод, что ни одно из них не торопится обвинить в случившемся Украину и связать РДК с вооруженными силами Украины. Вместо этого преобладают две другие версии произошедшего - деятельность российских партизан и провокация ФСБ.