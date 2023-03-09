За занавесом: между стрельбой в Брянске и клоунадой Лаврова

Военный эксперт российского оппозиционного СМИ "Медуза" Дмитрий Кузнец считает, что произошедшее в Брянске - это либо полный провал российских пограничников и ФСБ, либо их собственная акция. СМИ пишет о том, что россияне уже давно пытаются убедить как свою, так и мировую общественность в том, что украинцы совершают теракты на территории России.

В декабре 2022 года ФСБ сообщала о попытках "диверсионно-террористических актов" в Брянской области. 26 декабря поступило известие, что на границе погибли четыре украинца, которые, вероятно, входили в состав "диверсионной группы", планировавшей теракты.

ФСБ даже опубликовала видео окровавленных тел и позже назвала имена погибших - предположительно, бойцов украинского добровольческого батальона "Братство", формально не входящего в состав вооруженных сил Украины. Ссылаясь на The Insider, Кузнец пишет, что журналисты заметили на видео много странностей и нестыковок: так, у одного из убитых "диверсантов", которому пришлось отмерять километры по пересеченной местности, были совершенно чистые подошвы ботинок. Кроме того, батальон "Братство" ранее не был известен как подразделение, участвующее в операциях в тылу.